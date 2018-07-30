У Лукашенко прокомментировали слухи о том, что у него случился инсульт

Пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт назвала бредом появившееся на украинском сайте сообщение о том, что белорусский лидер перенес инсульт.

Об этом она заявила в понедельник корреспонденту ТАСС.

«Могу ответить на это только словом «бред», — сказала Эйсмонт.

Сообщение о якобы инсульте у президента Беларуси сообщили сразу несколько источников «ДС» в журналистских кругах Беларуси.

По словам источников, Лукашенко после 26 июля должен был посетить Гомель, однако этого не произошло, причем никаких пояснений чиновники, ожидающие главу белорусского государства, не получили. При этом в Гомель прибыла охрана Лукашенко и журналистский пул президента, включая телевидение.

С 28 июля Лукашенко не появлялся публично и произошло это, по словам источников, в связи с инсультом.


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