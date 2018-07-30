Подозреваемый в совершении смертельного ДТП депутат Сокальского горсовета арестован без права залога

Василий Петрушка просил отправить его под домашний арест.

Подозреваемый в совершении смертельного ДТП депутат Сокальского горсовета арестован без права залога
Фото: скрин видео ZAXID.NET

Суд во Львове избрал меру пресечения депутату Сокальского городского совета Василию Петрушке, которому инкриминируется совершение смертельного ДТП, в результате которого погибла пенсионерка на велосипеде.

По решению суда подсудимый будет находиться под стражей в течение 60 дней без права внесения залога, сообщает ZAXID.NET.

По окончании заседания подозреваемому в аварии стало плохо, поэтому ему вызвали бригаду скорой помощи.

Подозреваемый заявил, что пребывает на лечении в больнице и просил отправить его под домашний арест.

Однако суд решил его арестовать без права внесения залога.

Напомним, в субботу, 28 июля, в селе Новый Витков, что в Радеховском районе, в результате наезда автомобиля Fiat Scudo и в следствие нанесенных травм умерла 72-летняя пенсионерка, которая ехала на велосипеде.

После приезда правоохранители зафиксировали в крови водителя, депутата Сокальской городского совета Василия Петрушки 1,6 промилле алкоголя, что в восемь раз превышает норму.


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