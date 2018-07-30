Подозреваемый в совершении смертельного ДТП депутат Сокальского горсовета арестован без права залога
Василий Петрушка просил отправить его под домашний арест.
Суд во Львове избрал меру пресечения депутату Сокальского городского совета Василию Петрушке, которому инкриминируется совершение смертельного ДТП, в результате которого погибла пенсионерка на велосипеде.
По решению суда подсудимый будет находиться под стражей в течение 60 дней без права внесения залога, сообщает ZAXID.NET.
По окончании заседания подозреваемому в аварии стало плохо, поэтому ему вызвали бригаду скорой помощи.
Подозреваемый заявил, что пребывает на лечении в больнице и просил отправить его под домашний арест.
Однако суд решил его арестовать без права внесения залога.
Напомним, в субботу, 28 июля, в селе Новый Витков, что в Радеховском районе, в результате наезда автомобиля Fiat Scudo и в следствие нанесенных травм умерла 72-летняя пенсионерка, которая ехала на велосипеде.
После приезда правоохранители зафиксировали в крови водителя, депутата Сокальской городского совета Василия Петрушки 1,6 промилле алкоголя, что в восемь раз превышает норму.
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Политика
30.07.2018 20:31