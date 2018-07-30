Спецпрокурор США озвучил сумму, которую Манафорт заработал в Украине

Экс-советник Януковича получил более 60 млн долларов за работу политконсультатнта.

Спецпрокурор США озвучил сумму, которую Манафорт заработал в Украине
Фото: globallookpress.com

Экс-глава избирательной кампании Дональда Трампа и бывший советник президента Виктора Януковича Пол Манафорт заработал более 60 миллионов долларов за работу политического консультанта в Украине.

Об этом спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил накануне в ходе заседания суда, пишет Bloomberg.

Прокуроры команды Мюллера намерены доказать, что Манафорт заработал такую сумму и "не указал значительный процент этих доходов в своей налоговой декларации". Это отмечается в представлении Мюллера в федеральный суд в Александрии, штат Вирджиния.

30 июля сообщалось, что Манафорт в 2014 году предлагал свои услуги Кличко.

Манафорт предлагал Кличко такие инициативы, как 100%-ный возврат налога на доход, уплаченный в Киеве, в городской бюджет; ужесточение штрафов за нарушение правил парковки; подчинение глав райадминистраций столицы мэру; провести аудит коммунальных предприятий; освободить и отремонтировать здание мэрии; горсовет перенести в один из офисных центров или разместить ее в одной из райадминистраций.

Также политтехнолог предлагал четко разделить полномочия между департаментами по борьбе с коррупцией, уменьшить бюрократические процедуры, объединить должности мэра и руководителя КГГА и уменьшить количество заместителей

Многие из этих предложений позже действительно озвучивали в мэрии Киева.

Напомним, против Манафорта выдвинуто обвинение в банковских и налоговых махинациях с целью скрыть миллион долларов, полученных от правительства Виктора Януковича. 69-летний Манафорт находится под стражей, после того как прокурорам удалось доказать, что он пытался повлиять на свидетелей по его делу.

Кроме Вирджинии, его также ждет суд в Вашингтоне. Там его обвиняют в том, что он не зарегистрировался как иностранный агент, работая на зарубежное правительство. Пол Манафорт отрицает все обвинения.


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