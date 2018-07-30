Новоназначенная судья по делу Крысина взяла самоотвод

26 июля Просалова удовлетворила отвод судьи Любови Леонтюк по делу Юрия Крысина и Сергея Чемеса.

Судья Дарницкого суда Ольга Просалова, которая 27 июля выбрана председательствующей по делу против "координатора титушок" Юрия Крысина, взяла самоотвод.

Об этом сообщила потерпевшая по делу Светлана Кирилаш, жена убитого в 2014 году журналиста Вячеслава Веремия.

"Итак, друзья, судья Просалова заявила самоотвод. А слушать ее заявление будет Татьяна Щасная (напомню, рассматривала третье заявление стороны защиты об отводе Леонтюк, тогда отказала в удовлетворении)", - написала Кирилаш в фейсбуке.

Она добавила, что следующее заседание суда назначено на понедельник, 6 августа, в 13.00 в Дарницком суде.

Как сообщалось, 26 июля Просалова удовлетворила отвод судьи Любови Леонтюк по делу Юрия Крысина и Сергея Чемеса.Крысин и его защитники неоднократно пытались сменить судью, подследственность дела, пытались заключить сделку с прокуратурой.

Напомним, Юрий Крысин фигурирует в деле о похищении и пытках майдановцев в январе-феврале 2014 года. Также Крысина три года судили за убийство журналиста Вячеслава Веремия в 2014 году.

В декабре 2017 года Шевченковский суд Киева дал ему 4 года условно. Но 13 июня Апелляционный суд отменил это решение, изменив приговор на 5 лет тюрьмы.

В деле о похищении майдановцев 16 июля Юрию Крысину продлили срок содержания под стражей до 13 сентября включительно. Тем самым суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

Еще один фигурант дела Сергей Чемес вину признал и активно сотрудничает со следствием. Крысин отрицает свою вину.