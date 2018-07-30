Германия выдала РоSSии обвиняемого по "кокаиновому делу"

Ковальчук находится в следственном изоляторе и отказывается давать показания.

Германия выдала РоSSии обвиняемого по "кокаиновому делу"
Фото: clarin.com

Германия выдала РоSSии бизнесмена Андрея Ковальчука, которого обвиняют организации контрабанды кокаина из Аргентины по дипломатическим каналам.

Об этом заявил адвокат обвиняемого Владимир Жеребенков, передает ТАСС.

По словам юриста, Ковальчук находится в следственном изоляторе "Матросская Тишина" и отказывается давать показания.

Жеребенков не уточнил, когда именно был экстрадирован его подзащитный.

Однако адвокаты Ковальчука в Германии обжаловали решение властей о выдаче, так как не были об этом уведомлены.

Напомним, 22 февраля стало известно, что в школе при посольстве обнаружили 389 кг кокаина, упакованных в большие чемоданы. По версии министерства безопасности Аргентины, содержимое чемоданов подменили на муку, после чего груз увезли в РоSSии на самолете, на котором с официальным визитом в Буэнос-Айрес прилетал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

В Аргентине задержали двоих россиян, еще одного подозреваемого - Ковальчука - арестовали в Германии, трое фигурантов дела - Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов - были арестованы в РоSSии.

Следствие считает, что кокаин на хранение в подсобном помещении школы при посольстве РФ передал Ковальчук. Сам Ковальчук утверждает, что купил в Аргентине кофе.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Одна из основательниц движения Femen покончила с собой в ПарижеОдна из основательниц движения Femen покончила с собой в Париже
В мяче, который фюрер РФ подарил Трампу, обнаружили передатчикВ мяче, который фюрер РФ подарил Трампу, обнаружили передатчик
Звезды роSSийской попсы выступили в оккупированном ДонецкеЗвезды роSSийской попсы выступили в оккупированном Донецке
В "ЛНР" объявили баптистов "экстремистской" организациейВ "ЛНР" объявили баптистов "экстремистской" организацией
УПЦ КП заявила о попытке покушения на ФиларетаУПЦ КП заявила о попытке покушения на Филарета
Блок рекламы


Похожие новости
Трамп пообещал оставить "как есть" санкции против РоSSииТрамп пообещал оставить "как есть" санкции против РоSSии
Папа Римский принял отставку обвиняемого в педофилии американского кардиналаПапа Римский принял отставку обвиняемого в педофилии американского кардинала
По всей РоSSии прошли митинги против повышения пенсионного возрастаПо всей РоSSии прошли митинги против повышения пенсионного возраста
Генсек ОБСЕ подтвердил право РоSSии на участие в мониторинговой миссии на ДонбассеГенсек ОБСЕ подтвердил право РоSSии на участие в мониторинговой миссии на Донбассе
Германия призвала РоSSию предоставить медпомощь СенцовуГермания призвала РоSSию предоставить медпомощь Сенцову
В крымском селе обыскивают подростков за сожженный флаг РоSSииВ крымском селе обыскивают подростков за сожженный флаг РоSSии
Бывшего члена Совфеда РоSSии задержали в ИталииБывшего члена Совфеда РоSSии задержали в Италии
ФСБ РоSSии задержала украинского проводника поезда "Ковель-Москва", - ФейгинФСБ РоSSии задержала украинского проводника поезда "Ковель-Москва", - Фейгин
Сенаторы США предложили распространить санкции на госдолг РоSSииСенаторы США предложили распространить санкции на госдолг РоSSии
Украинец Павел Гриб отказался признать вину на суде в РоSSииУкраинец Павел Гриб отказался признать вину на суде в РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости