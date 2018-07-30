Германия выдала РоSSии обвиняемого по "кокаиновому делу"

Ковальчук находится в следственном изоляторе и отказывается давать показания.

Германия выдала РоSSии бизнесмена Андрея Ковальчука, которого обвиняют организации контрабанды кокаина из Аргентины по дипломатическим каналам.

Об этом заявил адвокат обвиняемого Владимир Жеребенков, передает ТАСС.

По словам юриста, Ковальчук находится в следственном изоляторе "Матросская Тишина" и отказывается давать показания.

Жеребенков не уточнил, когда именно был экстрадирован его подзащитный.

Однако адвокаты Ковальчука в Германии обжаловали решение властей о выдаче, так как не были об этом уведомлены.

Напомним, 22 февраля стало известно, что в школе при посольстве обнаружили 389 кг кокаина, упакованных в большие чемоданы. По версии министерства безопасности Аргентины, содержимое чемоданов подменили на муку, после чего груз увезли в РоSSии на самолете, на котором с официальным визитом в Буэнос-Айрес прилетал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

В Аргентине задержали двоих россиян, еще одного подозреваемого - Ковальчука - арестовали в Германии, трое фигурантов дела - Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов - были арестованы в РоSSии.