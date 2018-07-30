Трамп сообщил о планах отменить лотерею по выдаче Green Card

Он также призвал скорее завершить строительство стены на границе с Мексикой.

Трамп сообщил о планах отменить лотерею по выдаче Green Card
Фото: press-unity.com

Президент США Дональд Трамп планирует отменить лотерею по выдаче Green Card.

Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter.

Трамп подчеркнул необходимость избавиться от "цепной миграции".

"У нас должна быть пограничная безопасность, нужно избавляться от "цепной миграции", лотерей - перейти к эмиграции на основании иммиграционной службы", - написал Трамп.

Он также призвал скорее завершить строительство стены на границе с Мексикой.

"Защищайте Иммиграционную и таможенную полиции США, и, конечно же, продолжайте строить стену (на границе с Мексикой, - ред.), но гораздо быстрее", - заявил Трамп.

We must have Border Security, get rid of Chain, Lottery, Catch & Release Sanctuary Cities - go to Merit based Immigration. Protect ICE and Law Enforcement and, of course, keep building, but much faster, THE WALL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 июля 2018 г.

Напомним, программа виз для иммигрантов в США (известная как "зеленая карта") привлекла более 156 млн претендентов со всего мира за последнее десятилетие. Лишь малая часть этих заявителей в конечном итоге получила визы. Украина вошла в тройку стран-лидеров по количеству заявок на "зеленую карту" США в 2015 году.

С момента прихода к власти Трамп подписал два миграционных указа, запрещающих въезд в США гражданам нескольких преимущественно мусульманских стран и беженцам. Оба они были заблокированы судом.


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