Трамп сообщил о планах отменить лотерею по выдаче Green Card
Он также призвал скорее завершить строительство стены на границе с Мексикой.
Фото: press-unity.com
Президент США Дональд Трамп планирует отменить лотерею по выдаче Green Card.
Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter.
Трамп подчеркнул необходимость избавиться от "цепной миграции".
"У нас должна быть пограничная безопасность, нужно избавляться от "цепной миграции", лотерей - перейти к эмиграции на основании иммиграционной службы", - написал Трамп.
Он также призвал скорее завершить строительство стены на границе с Мексикой.
"Защищайте Иммиграционную и таможенную полиции США, и, конечно же, продолжайте строить стену (на границе с Мексикой, - ред.), но гораздо быстрее", - заявил Трамп.
We must have Border Security, get rid of Chain, Lottery, Catch & Release Sanctuary Cities - go to Merit based Immigration. Protect ICE and Law Enforcement and, of course, keep building, but much faster, THE WALL!
Напомним, программа виз для иммигрантов в США (известная как "зеленая карта") привлекла более 156 млн претендентов со всего мира за последнее десятилетие. Лишь малая часть этих заявителей в конечном итоге получила визы. Украина вошла в тройку стран-лидеров по количеству заявок на "зеленую карту" США в 2015 году.
С момента прихода к власти Трамп подписал два миграционных указа, запрещающих въезд в США гражданам нескольких преимущественно мусульманских стран и беженцам. Оба они были заблокированы судом.
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