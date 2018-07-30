Жителей Лисичанска попросили два дня не выходить из домов из-за спецоперации

В штабе подчеркивают, что ситуация с антитеррористической угрозой под контролем.

Жителей Лисичанска Луганской области просят не выходить из домов в связи с проведением спецоперации.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Фейсбуке.

"В связи с проведением 31 июля и 1 августа 2018 года превентивных мер по противодействию террористической и диверсионной угрозам в г. Лисичанск, командование Объединенных сил призывает жителей города не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и т.д. В случае необходимости передвижения в другие районы города, во избежание недоразумений, просим обязательно иметь при себе документы удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справка об обучении и др.)", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается также, что все действия происходят в рамках действующего законодательства и санкционированны командующим ООС генерал-лейтенантом Наевым .

В штабе подчеркивают, что ситуация с антитеррористической угрозой находится под контролем. В случае получения подозрительной информации жителей просят обращаться в местное управление Нацполиции и Службы безопасности.

"Напоминаем, что согласно требованиям п. 8 постановления Кабинета министров от 18.02.2016 № 92, принято решение об установлении уровня террористической угрозы "красный" в Донецкой и Луганской областях, а также Крыму. Указанное постановление является открытым, граждане могут ознакомиться с мерами, которые принимаются для борьбы с терроризмом", - отмечают военные.

Напомним, Лисичанск ВСУ освободили в июле 2014 года. Тогда боевики батальона "Призрак" во время отступления подорвали мост, соединяющий город с Северодонецком.

В мае украинские военные в ходе спецоперации освободили поселок Пивденное в Донецкой области. Боевую задачу по удержанию населенного пункта выполняет сводное подразделение 24 ОМБр.