Горбулин ушел из НИСИ
Замглавы АП Павленко назначен директором Нацинститута стратегических исследований
Президент Петр Порошенко уволил Ростислава Павленко с должности заместителя главы Администрации Президента и назначил его директором Национального института стратегических исследований вместо Владимира Горбулина.
Об этом говорится в указах №219-221 от 30 июля.
Горбулин был директором Института с августа 2014 года. Он уволен в связи с переходом на работу в Национальную академию наук.
Также Горбулин является внештатным советником Порошенко.
Напомним, Павленко был назначен замглавы Администрации президента в декабре 2014 года и курировал вопросы гуманитарной политики. До этого он был депутатом Верховной Рады седьмого созыва от партии "Украинский демократический альянс за реформы (УДАР) Виталия Кличко".
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