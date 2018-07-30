Горбулин ушел из НИСИ

Замглавы АП Павленко назначен директором Нацинститута стратегических исследований

Горбулин ушел из НИСИ
Владимир Горбулин
Фото: ipress.ua

Президент Петр Порошенко уволил Ростислава Павленко с должности заместителя главы Администрации Президента и назначил его директором Национального института стратегических исследований вместо Владимира Горбулина.

Об этом говорится в указах №219-221 от 30 июля.

Горбулин был директором Института с августа 2014 года. Он уволен в связи с переходом на работу в Национальную академию наук.

Также Горбулин является внештатным советником Порошенко.

Напомним, Павленко был назначен замглавы Администрации президента в декабре 2014 года и курировал вопросы гуманитарной политики. До этого он был депутатом Верховной Рады седьмого созыва от партии "Украинский демократический альянс за реформы (УДАР) Виталия Кличко".


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