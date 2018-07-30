Путин затянет вопрос обмена пленными до начала украинской избирательной кампании, - Геращенко

Кремль, возможно, выдаст политзаключенных лояльным кандидатам в президенты.

Президент РоSSии Владимир Путин будет использовать тему политических заложников в украинской избирательной кампании. Такое мнение высказала первая вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Ирина Геращенко.

"Тема "важная и актуальная" для общества, и Кремль будет ее разыгрывать по полной. Ужасно, когда судьбы людей становятся циничным инструментом для воздействия на украинский политический ландшафт", - отметила она.

По словам Геращенко, это очень остро ощущалось на последней встрече в Минске.

Она напомнила, с марта 2018 года Украина не получила никакого ответа от РФ на предложение отдать им 36 россиян, также были отброшены в рамках Минска все предложения по освобождению заложников в ОРДЛО.

"Все это наталкивает на мысль, что Кремль будет ждать старта украинской избирательной кампании и затем попытается играть не только на теме заложников, но и более широко - Донбасса, войны и мира. Подталкивая к "прямым переговорам" с ОРДЛО и демонстрируя приверженность определенных кандидатов и партий, готовых разговаривать на условиях Кремля, а не с позиции Украины", - отметила Геращенко.

Напомним, 2 июля 2018 года Геращенко назвала фамилии россиян для обмена на украинских политзаключенных. Ожидалось, что РоSSия даст ответ на это предложение во время встречи ТКГ 25 июля, однако этого не произошло: роSSийская сторона попросила изложить просьбу еще раз письменно, после чего украинский омбудсмен Людмила Денисова направила своей роSSийской коллеге новое письмо-запрос на обмен пленными. Ответа на это письмо на данный момент нет.