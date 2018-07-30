Александр Кольченко получил трехдневное свидание с матерью

В гостинице роSSийской колонии им выделили отдельную комнату.

Мать украинского политзаключенного Александра Кольченко, незаконно удерживаемого в РоSSии, получила разрешение на свидание с сыном и прибыла в Челябинск. Об этом сообщает агенство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на региональный общественный наблюдательный комитет.

Матери Кольченко разрешили побыть с сыном трое суток.

"Мама хочет только одного, чтобы ее сына выпустили на свободу. Возможно, это может быть обмен на роSSийских заключенных в украинских тюрьмах", - сообщили в комитете.

"Крым.Реалии" уточняет, что свидание началось 27 июля и сегодня последний день визита Ларисы Кольченко к сыну.

По данным службы исполнения наказания, с момента завершения майской голодовки Кольченко уже набрал прежний вес - 64 килограмма. Жалоб он не высказывал.

"Просил дать возможность продолжать обучение в высшем учебном заведении. До недавнего времени он проходил бесплатное обучение в Таврическом национальном университете имени В. И. Вернадского. Но обучение было приостановлено, поскольку заключенный не предоставил администрации колонии договор на новый срок обучения", - пояснили в пресс-службе.