Александр Кольченко получил трехдневное свидание с матерью
В гостинице роSSийской колонии им выделили отдельную комнату.
Мать украинского политзаключенного Александра Кольченко, незаконно удерживаемого в РоSSии, получила разрешение на свидание с сыном и прибыла в Челябинск. Об этом сообщает агенство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на региональный общественный наблюдательный комитет.
Матери Кольченко разрешили побыть с сыном трое суток.
"Мама хочет только одного, чтобы ее сына выпустили на свободу. Возможно, это может быть обмен на роSSийских заключенных в украинских тюрьмах", - сообщили в комитете.
"Крым.Реалии" уточняет, что свидание началось 27 июля и сегодня последний день визита Ларисы Кольченко к сыну.
По данным службы исполнения наказания, с момента завершения майской голодовки Кольченко уже набрал прежний вес - 64 килограмма. Жалоб он не высказывал.
"Просил дать возможность продолжать обучение в высшем учебном заведении. До недавнего времени он проходил бесплатное обучение в Таврическом национальном университете имени В. И. Вернадского. Но обучение было приостановлено, поскольку заключенный не предоставил администрации колонии договор на новый срок обучения", - пояснили в пресс-службе.
Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 приговорил украинского режиссера Олега Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. По тому же делу Кольченко был приговорен к 10 годам лишения свободы.
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Политика
30.07.2018 20:05