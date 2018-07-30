Подразделения ООС тренируются отражать высадку морского десанта в Азовском море
Сухопутные подразделения с авиационной поддержкой готовы к защите.
Подразделения операции Объединенных сил осуществляют постоянные тренировки на Азовском побережье с целью повышения готовности к отражению нападения вражеского морского десанта. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"Действия сухопутной группировки будут поддержаны всеми силами и средствами, необходимыми для предотвращения вторжения с моря", - сказано в сообщении.
На прошлой неделе в течение двух дней вблизи Мариуполя повышали подготовку авиационные наводчики армейской авиации, наводившие на морские цели боевые и транспортно-боевые вертолеты, а именно, Ми-24 и Ми-8.
В штабе отметили, что авиационные наводчики готовы к боевому наведению на морские цели и во взаимодействии с экипажами вертолетов обеспечат меткую стрельбу по противнику.
Напомним, за прошедшие сутки в зоне ООС был ранен один украинский военный, боевики совершили 27 обстрелов наших позиций.
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