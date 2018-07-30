В Украине стоит создать открытый реестр педофилов, - Крищенко

Открытые реестры сексуальных преступников существуют во многих странах мира.

В Украине стоит создать открытый реестр педофилов, - Крищенко
Фото: police.gov.ua

В Украине нужно составить и вести открытый для публики реестр педофилов. Об этом заявил начальник департамента Нацполиции по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Андрей Крищенко.Правоохранитель убежден, что таким образом можно будет предотвратить многие преступления против детей.

"Да, я считаю, что мы должны ввести в Украине открытый реестр педофилов - такой, как во многих европейских странах. За рубежом такие люди никогда не смогут устроиться на госслужбу, в престижную фирму. Им могут даже отказать во въезде в любую страну", - сказал Крищенко.

Полиция уже сейчас проверяет иностранцев по международным открытым базам, и может отказать во въезде в страну. Конкретное количество таких случаев правоохранитель не назвал.

Крищенко отметил, что более половины случаев торговли людьми связаны именно с сексуальной эксплуатацией. С начала 2018 года полиция выявила 186 фактов торговли людьми, где признаны пострадавшими 91 женщина, 49 мужчин, 9 несовершеннолетних и 7 малолетних детей.

Крищенко привел в пример еще один случай, когда злоумышленник вербовал мальчиков в возрасте до 16 лет, обещая им большие суммы денег за то, что они станут живыми донорами для пересадки почек больным.

"К счастью, вовремя вмешались и предотвратили пять трагедий", - уточнил Крищенко.

Напомним, в июле этого года Дергачевский районный суд Харьковской области приговорил 45-летнего мужчину, который изнасиловал малолетнего ребенка, к 12 годам лишения свободы. Также на судебном рассмотрении находится дело 46-летнего мужчины, бывшего участника АТО, о растлении несовершеннолетних в летнем лагере.


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