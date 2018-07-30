Адвокаты Вышинского не пришли на заседание по апелляции на срок ареста
Апелляционный суд перенес рассмотрение на одну неделю.
Херсонский апелляционный суд перенес на 6 августа слушание апелляции адвокатов руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на продление срока содержания под стражей. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик.
"Рассмотрение апелляции на продление срока содержания под стражей Вышинского перенесено на 6 августа в связи с неявкой стороны защиты - один из адвокатов не явился на заседание", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.
Вышинского обвиняют в государственной измене, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.
Напомним, редактор сайта был задержан в Киеве 15 мая, в Херсон его доставили для избрания меры пресечения. 11 июля суд продлил содержание Вышинского под стражей до 13 сентября, защита намеревалась обжаловать это решение.
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