Адвокаты Вышинского не пришли на заседание по апелляции на срок ареста

Апелляционный суд перенес рассмотрение на одну неделю.

Херсонский апелляционный суд перенес на 6 августа слушание апелляции адвокатов руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на продление срока содержания под стражей. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик.

"Рассмотрение апелляции на продление срока содержания под стражей Вышинского перенесено на 6 августа в связи с неявкой стороны защиты - один из адвокатов не явился на заседание", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Вышинского обвиняют в государственной измене, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.