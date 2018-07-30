?Два чешских депутата незаконно посетили Крым

Украина назвала их политиками "с пониженным порогом политической гигиены".

Посольство Украины в Чехии выразило протест в связи с незаконным визитом депутата Европарламента Яромира Когличека и сенатора Ярослава Доубравы в оккупированный Россией Крым.

"Речь идет об очередном рецидиве нарушения украинского законодательства со стороны упомянутых политиков, которые, несмотря на неоднократные предупреждения, продолжают грубо игнорировать не только украинские законы, но и международное право", - говорится в заявлении посольства.

В заявлении отмечается, что большая часть чешского политикума, а также чешское правительство однозначно стоят на позициях поддержки территориальной целостности Украины и осуждают роSSийскую агрессию, а также оккупацию Москвой части украинской территории.

"Чтобы хоть как-то обелить свои преступления, РоSSия хаотично ищет по всему миру политиков с пониженным порогом политической гигиены, которые готовы участвовать в пропагандистских вояжах на оккупированный полуостров. К сожалению, несколько таких политиков нашлось и в Чешской Республике", - говорится в заявлении дипломатов.

Украина оставляет за собой право применить к иностранным гражданам, которые грубо и систематически нарушают правила въезда на оккупированные территории, весь спектр санкций, предусмотренных украинским законодательством.

Напомним, что коммунисты Когличек и Доубрава не впервые приезжают в Крым. Предыдущий раз, например, они были на полуострове в апреле для посещения форума в Ялте.

Согласно сообщениям крымских новостных изданий, в этот раз Когличек и Доубрава приезжали посмотреть на парад парад в честь Дня ВМФ. Кроме них, на парад приехал премьер-министр РоSSии Дмитрий Медведев.