Сербские адвокаты объявили недельную забастовку из-за убийства Огняновича
Убийство адвоката, защищавшего Милошевича в Гааге, называют "последним в серии нападений".
Адвокаты в Сербии объявили недельную забастовку в знак протеста против убийства адвоката Драгослава Огняновича, известного защитой в суде бывшего сербского лидера Слободана Милошевича. Как сообщает Time, забастовка началась сегодня, 30 июля, и продлится целую неделю.
Ассоциация адвокатов Сербии заявили, что убийство Огняновича "строжайшим образом показало обстоятельства, в которых юристы Сербии ведут свою профессиональную работу"."Это убийство является лишь последним в серии нападений на адвокатов, многие из которых остаются нераскрытыми", - заявляют адвокаты, требуя от властей привлечь все ресурсы для поиска и поимки убийцы.
Ассоциация также предлагает вознаграждение за информацию об убийце Огняновича.
Напомним, 56-летний Драгослав Огнянович был застрелен вечером в субботу в новой части Белграда, его сын получил пулевое ранение.
Огнянович был частью юридической команды, которая защищала Милошевича в трибунале в Гааге, где Милошевич мог быть осужден за военные преступления, совершенные во время балканских войн 90-х годов. Милошевич умер от сердечного приступа в 2006 году до окончания судебного разбирательства.
Огнянович также защищал известных уголовных деятелей в Сербии. Сербские СМИ заявили, что его убийство может быть одним из серии мафиозных казней, которые имели место во время продолжающейся войны между криминальными бандами в Сербии и соседней Черногории.
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