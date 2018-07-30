Сербские адвокаты объявили недельную забастовку из-за убийства Огняновича

Убийство адвоката, защищавшего Милошевича в Гааге, называют "последним в серии нападений".

Сербские адвокаты объявили недельную забастовку из-за убийства Огняновича
Фото: скриншот видео

Адвокаты в Сербии объявили недельную забастовку в знак протеста против убийства адвоката Драгослава Огняновича, известного защитой в суде бывшего сербского лидера Слободана Милошевича. Как сообщает Time, забастовка началась сегодня, 30 июля, и продлится целую неделю.

Ассоциация адвокатов Сербии заявили, что убийство Огняновича "строжайшим образом показало обстоятельства, в которых юристы Сербии ведут свою профессиональную работу"."Это убийство является лишь последним в серии нападений на адвокатов, многие из которых остаются нераскрытыми", - заявляют адвокаты, требуя от властей привлечь все ресурсы для поиска и поимки убийцы.

Ассоциация также предлагает вознаграждение за информацию об убийце Огняновича.

Напомним, 56-летний Драгослав Огнянович был застрелен вечером в субботу в новой части Белграда, его сын получил пулевое ранение.

Огнянович был частью юридической команды, которая защищала Милошевича в трибунале в Гааге, где Милошевич мог быть осужден за военные преступления, совершенные во время балканских войн 90-х годов. Милошевич умер от сердечного приступа в 2006 году до окончания судебного разбирательства.

Огнянович также защищал известных уголовных деятелей в Сербии. Сербские СМИ заявили, что его убийство может быть одним из серии мафиозных казней, которые имели место во время продолжающейся войны между криминальными бандами в Сербии и соседней Черногории.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Одна из основательниц движения Femen покончила с собой в ПарижеОдна из основательниц движения Femen покончила с собой в Париже
В мяче, который фюрер РФ подарил Трампу, обнаружили передатчикВ мяче, который фюрер РФ подарил Трампу, обнаружили передатчик
Звезды роSSийской попсы выступили в оккупированном ДонецкеЗвезды роSSийской попсы выступили в оккупированном Донецке
В "ЛНР" объявили баптистов "экстремистской" организациейВ "ЛНР" объявили баптистов "экстремистской" организацией
УПЦ КП заявила о попытке покушения на ФиларетаУПЦ КП заявила о попытке покушения на Филарета
Блок рекламы


Похожие новости
Жителей Лисичанска попросили два дня не выходить из домов из-за спецоперацииЖителей Лисичанска попросили два дня не выходить из домов из-за спецоперации
Адвокаты Вышинского не пришли на заседание по апелляции на срок арестаАдвокаты Вышинского не пришли на заседание по апелляции на срок ареста
В "ЛНР" объявили баптистов "экстремистской" организациейВ "ЛНР" объявили баптистов "экстремистской" организацией
В Житомирской области объявили год БандерыВ Житомирской области объявили год Бандеры
Порошенко ветировал закон о предотвращении контрабанды леса из-за лоббистских схем в нем (обновлено)Порошенко ветировал закон о предотвращении контрабанды леса из-за лоббистских схем в нем (обновлено)
Профсоюзы порта "Черноморск" объявили акцию за отставку ОмелянаПрофсоюзы порта "Черноморск" объявили акцию за отставку Омеляна
ИС: авария, в которую попал преемник Моторолы, была попыткой убийстваИС: авария, в которую попал преемник Моторолы, была попыткой убийства
СБУ заинтересовалась "Днепразотом" из-за ситуации с жидким хлоромСБУ заинтересовалась "Днепразотом" из-за ситуации с жидким хлором
Союз журналистов требует публичного отчета о расследовании убийства ШереметаСоюз журналистов требует публичного отчета о расследовании убийства Шеремета
Трамп заявил, что Третья мировая может начаться из-за Черногории
Последние новости
Подгружаем последние новости