НАПК назначило экс-главу Корчак координатором по вопросам гендерного равенства

Бывшая руководитель агентства будет мониторить равные права мужчин и женщин в органах власти.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) назначило члена агенства Наталию Корчак уполномоченной по вопросам гендерного равенства.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Корчак назначена координатором по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения и противодействия насилию по признаку пола в НАПК.

В соответствии с законом "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин" она будет внедрять принцип равных прав и возможностей в органах исполнительной власти, проводить анализа гендерного равенства, координировать мероприятия в сфере предотвращения и противодействия насилию по признаку пола, а также вести информационно-пропагандистскую деятельность по ликвидации всех форм дискриминации.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена вернуть обратно в Национальное антикоррупционное бюро проект подозрения бывшему председателю Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Наталье Корчак.

Корчак возглавляла НАПК с марта 2016 по март 2018 года.