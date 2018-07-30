НАПК назначило экс-главу Корчак координатором по вопросам гендерного равенства
Бывшая руководитель агентства будет мониторить равные права мужчин и женщин в органах власти.
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) назначило члена агенства Наталию Корчак уполномоченной по вопросам гендерного равенства.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Корчак назначена координатором по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения и противодействия насилию по признаку пола в НАПК.
В соответствии с законом "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин" она будет внедрять принцип равных прав и возможностей в органах исполнительной власти, проводить анализа гендерного равенства, координировать мероприятия в сфере предотвращения и противодействия насилию по признаку пола, а также вести информационно-пропагандистскую деятельность по ликвидации всех форм дискриминации.
Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена вернуть обратно в Национальное антикоррупционное бюро проект подозрения бывшему председателю Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Наталье Корчак.
Корчак возглавляла НАПК с марта 2016 по март 2018 года.
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