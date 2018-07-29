Прокурора из Жмеринки задержали за взятку $6 тысяч
Ему вменяют вымогание денег за замену статьи на менее тяжкую.
Генеральная инспекция Генеральной прокуратуры в воскресенье, 29 июля, задержала по подозрению в получении взятки прокурора Жмеринской местной прокуратуры.
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в фейсбуке.
По версии следствия, прокурор через посредника - водителя прокуратуры - требовал 6 тысяч долларов у обвиняемого за менее тяжкую статью Уголовного кодекса, связанную с наркотиками.
Прокурора и водителя задержали после получения неправомерной выгоды.
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