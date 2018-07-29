Климкин назвал "жалким" решение РФ праздновать вхождение Крыма в состав РоSSийской империи

"РФ ищет аргументы в прошлом, а цивилизованный мир – в международном праве".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал принятие закона, согласно которому 19 апреля в РоSSии будет отмечаться День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав РоSSийской империи.

"Вчерашним выпадом по Крыму РоSSия демонстрирует свою слабость, огрызаясь на декларации ряда цивилизованных стран. Жалкий ход: немного покопаться в истории, чтобы найти исправление сегодняшним преступлениям. РФ ищет аргументы в прошлом, а цивилизованный мир – в международном праве", – написал Климкин в твиттере .

Министр иностранных дел подчеркнул необходимость руководствоваться международным правом.

Учорашнім випадом щодо Криму Росія демонструє свою слабкість, огризаючись на декларації низки цивілізованих країн. Жалюгідний хід:трохи покопирсатися в історії, аби знайти виправлення сьогоднішнім злочинам. РФ шукає аргументи в минулому,а цивілізований світ - в міжнародному праві — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) July 29, 2018

Крым был присоединен к РоSSии в апреле 1783 года после военной операции против Крымского ханства. В 1954 году он вошел в состав Украинской ССР. В марте 2014 года РоSSия оккупировала полуостров, воспользовавшись слабостью украинской власти после бегства из страны Виктора Януковича.