Климкин назвал "жалким" решение РФ праздновать вхождение Крыма в состав РоSSийской империи
"РФ ищет аргументы в прошлом, а цивилизованный мир – в международном праве".
Фото: 24.ua
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал принятие закона, согласно которому 19 апреля в РоSSии будет отмечаться День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав РоSSийской империи.
"Вчерашним выпадом по Крыму РоSSия демонстрирует свою слабость, огрызаясь на декларации ряда цивилизованных стран. Жалкий ход: немного покопаться в истории, чтобы найти исправление сегодняшним преступлениям. РФ ищет аргументы в прошлом, а цивилизованный мир – в международном праве", – написал Климкин в твиттере.
Министр иностранных дел подчеркнул необходимость руководствоваться международным правом.
Учорашнім випадом щодо Криму Росія демонструє свою слабкість, огризаючись на декларації низки цивілізованих країн. Жалюгідний хід:трохи покопирсатися в історії, аби знайти виправлення сьогоднішнім злочинам. РФ шукає аргументи в минулому,а цивілізований світ - в міжнародному праві
Крым был присоединен к РоSSии в апреле 1783 года после военной операции против Крымского ханства. В 1954 году он вошел в состав Украинской ССР. В марте 2014 года РоSSия оккупировала полуостров, воспользовавшись слабостью украинской власти после бегства из страны Виктора Януковича.
Мировое сообщество отказалось признать Крым роSSийским. 25 июля 2018 года государственный секретарь США Майкла Помпео заявил, что в современном мире ни одна страна не может силой изменить границы другой страны, поэтому Крым всегда будет считаться территорией Украины.
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