Поляка, который повредил ограждение Мемориала орлят во Львове, оштрафовали на 85 грн

Нарушитель признал вину.

Поляка, который повредил ограждение Мемориала орлят во Львове, оштрафовали на 85 грн
Фото: ZAXID.net

Во Львове сегодня, 29 июля, состоялось судовое заседание над поляком Матеушем Пасеком, задержанным за повреждение щитов вокруг скульптур львов на территории польских военных захоронений на Лычаковском кладбище. Об этом сообщает сайт Львовского горсовета.

"Нарушитель признал вину. По результатам заседания его оштрафовали на 85 грн. по статье мелкое хулиганство, еще 340 грн. нужно оплатить судебного сбора", - говорится в сообщении.

Задержанный является жителем Кракова. На судебном заседании также присутствовал представитель Генерального консульства Республики Польша во Львове.

Напомним, вчера, 28 июля, группа неизвестных лиц спортивной внешности повредила щиты вокруг скульптур львов у Мемориала польских орлят, где осуществляли захоронения 1918-1920 гг. Охрана совместно с полицией задержала лишь одного из нарушителей, остальным удалось скрыться.


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