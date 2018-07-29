Саперы уничтожили 50 мин роSSийского производства в зоне ООС

Мины установили в лесополосе ромбами по четыре единицы, а пятую ставили перед условной фигурой, чтобы запутать и увеличить риск подрыва.

Саперы уничтожили 50 мин роSSийского производства в зоне ООС
Фото: Макс Левин

На Донбассе военные саперы уничтожили 50 противопехотных мин ПМН-2, которые были завезены из РоSSийской Федерации. Об этом сообщает штаб ООС.

"14 мин уничтожили возле одной из позиций в полосе обороны одной из бригад ВСУ, которая входят в состав Объединенных сил. Еще 36 мин было обезврежено на месте, поскольку они не подлежали транспортировке", - говорится в сообщении.

Согласно информации ООС, за процессом подрыва найденных мин наблюдали представители украинской стороны Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон и наблюдатели из миссии ОБСЕ в Украине.

"Все найденные боеприпасы были 1987 года производства. В Вооруженных Силах Украины они не используются и попали в Украину из территории РФ", - утверждают военные.

Как сообщают в штабе ООС, мины запрещены международными конвенциями как антигуманные. Во время их срабатывания поражаются нижние конечности человека, что вызывает сильные увечья.

"Враг установил свои взрывные устройства по всем правилам минирования и тщательно замаскировал это место. Мины установили в лесополосе ромбами по 4 единицы, а пятую ставили перед условной фигурой чтобы запутать саперов и увеличить риск подрыва. Во время проведения самого разминирования ни один сапер не пострадал", - рассказали военные.

Отмечается, что в районе проведения операции часто фиксируются запрещенные враждебные взрывные устройства. Их жертвами становятся как наши военнослужащие, так и мирные жители Донецкой и Луганской областей Украины.

Напомним, боевики 25 раз открывали огонь в зоне ООС за сутки.


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