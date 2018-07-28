Группа поляков повредила ограждение польского Мемориала орлят во Львове

Один из них оказался жителем Кракова.

Группа поляков повредила ограждение польского Мемориала орлят во Львове
Фото: ZAXID.NET

В субботу, 28 июля, на территории польского военного Мемориала орлят во Львове группа мужчин повредила деревянные реставрационные щиты вокруг скульптур львов.

Охране кладбища совместно с полицией удалось задержать одного из провокаторов. Им оказался житель Кракова Матеуш Пасек. Остальным участникам группы удалось скрыться с места происшествия, сообщает ZAXID.NET.

Информацию о задержанном изданию сообщил директор ЛКП "Музей "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай.

Поляк также рассказал, что в группе было 9 человек. Все они остановились в одном из львовских хостелов.

Пресс-служба патрульной полиции подтвердила, что задержанный иностранец. Его доставили в райотдел для дачи показаний. На месте происшествия также работали сотрудники СБУ и следователи Лычаковского райотдела полиции.

Мемориал орлят - польский военный памятник во Львове. "Орлята" - это участники боев против ЗУНР и против большевиков. Они были похоронены на Кладбище защитников Львова, что является частью Лычаковского кладбища. 24 июня 2005 Мемориал орлят открыли при участии экс-президента Виктора Ющенко и его тогдашнего польского коллеги Александра Квасьневского.

Две исторические скульптуры львов вернули на Кладбище Орлят в декабре 2015 года, что привело к политическому скандалу, поскольку перевозки осуществили по инициативе польского министерства культуры без согласования с соответствующими украинскими органами власти. С тех пор скульптуры стояли закрытые деревянными щитами. Напомним, Польша планировала в 2018 году выпустить новые паспорта с изображением львовского Мемориала орлят, однако позже отказалась от этой идеи.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Одна из основательниц движения Femen покончила с собой в ПарижеОдна из основательниц движения Femen покончила с собой в Париже
В мяче, который фюрер РФ подарил Трампу, обнаружили передатчикВ мяче, который фюрер РФ подарил Трампу, обнаружили передатчик
Члена "казачества "ДНР" задержали на КПВВ "Марьинка" при попытке подкупа пограничниковЧлена "казачества "ДНР" задержали на КПВВ "Марьинка" при попытке подкупа пограничников
Украина добавлена в список стран, которым Канада продает летальное оружиеУкраина добавлена в список стран, которым Канада продает летальное оружие
УПЦ КП заявила о попытке покушения на ФиларетаУПЦ КП заявила о попытке покушения на Филарета
Блок рекламы


Похожие новости
Группа словацких депутатов собралась в аннексированный КрымГруппа словацких депутатов собралась в аннексированный Крым
Во Львове ввели оплату в детсадах для детей, живущих за городомВо Львове ввели оплату в детсадах для детей, живущих за городом
Совершена попытка суицида во время сессии горсовета во Львове: ВидеоСовершена попытка суицида во время сессии горсовета во Львове: Видео
Порошенко призвал украинцев и поляков к христианскому прощению друг другаПорошенко призвал украинцев и поляков к христианскому прощению друг друга
Спецслужбы РФ планировали нападения на еврейские организации во Львове, - ГеращенкоСпецслужбы РФ планировали нападения на еврейские организации во Львове, - Геращенко
Организатор нападения на ромов во Львове получал инструкции через соцсети, - ГеращенкоОрганизатор нападения на ромов во Львове получал инструкции через соцсети, - Геращенко
Аваков: нападение на ромов во Львове задумано в РФ, но осуществлялось нашимиАваков: нападение на ромов во Львове задумано в РФ, но осуществлялось нашими
СБУ не исключает роSSийский след в нападении на табор ромов во ЛьвовеСБУ не исключает роSSийский след в нападении на табор ромов во Львове
Совет Европы об убийстве рома во Львове: "Мы в ужасе"Совет Европы об убийстве рома во Львове: "Мы в ужасе"
В Черновицкой области группа неизвестных атаковала украинский пограничный отрядВ Черновицкой области группа неизвестных атаковала украинский пограничный отряд
Последние новости
Подгружаем последние новости