Группа поляков повредила ограждение польского Мемориала орлят во Львове
Один из них оказался жителем Кракова.
В субботу, 28 июля, на территории польского военного Мемориала орлят во Львове группа мужчин повредила деревянные реставрационные щиты вокруг скульптур львов.
Охране кладбища совместно с полицией удалось задержать одного из провокаторов. Им оказался житель Кракова Матеуш Пасек. Остальным участникам группы удалось скрыться с места происшествия, сообщает ZAXID.NET.
Информацию о задержанном изданию сообщил директор ЛКП "Музей "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай.
Поляк также рассказал, что в группе было 9 человек. Все они остановились в одном из львовских хостелов.
Пресс-служба патрульной полиции подтвердила, что задержанный иностранец. Его доставили в райотдел для дачи показаний. На месте происшествия также работали сотрудники СБУ и следователи Лычаковского райотдела полиции.
Мемориал орлят - польский военный памятник во Львове. "Орлята" - это участники боев против ЗУНР и против большевиков. Они были похоронены на Кладбище защитников Львова, что является частью Лычаковского кладбища. 24 июня 2005 Мемориал орлят открыли при участии экс-президента Виктора Ющенко и его тогдашнего польского коллеги Александра Квасьневского.
Две исторические скульптуры львов вернули на Кладбище Орлят в декабре 2015 года, что привело к политическому скандалу, поскольку перевозки осуществили по инициативе польского министерства культуры без согласования с соответствующими украинскими органами власти. С тех пор скульптуры стояли закрытые деревянными щитами. Напомним, Польша планировала в 2018 году выпустить новые паспорта с изображением львовского Мемориала орлят, однако позже отказалась от этой идеи.
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28.07.2018 17:51