Группа поляков повредила ограждение польского Мемориала орлят во Львове

Один из них оказался жителем Кракова.

В субботу, 28 июля, на территории польского военного Мемориала орлят во Львове группа мужчин повредила деревянные реставрационные щиты вокруг скульптур львов.

Охране кладбища совместно с полицией удалось задержать одного из провокаторов. Им оказался житель Кракова Матеуш Пасек. Остальным участникам группы удалось скрыться с места происшествия, сообщает ZAXID.NET.

Информацию о задержанном изданию сообщил директор ЛКП "Музей "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай.

Поляк также рассказал, что в группе было 9 человек. Все они остановились в одном из львовских хостелов.

Пресс-служба патрульной полиции подтвердила, что задержанный иностранец. Его доставили в райотдел для дачи показаний. На месте происшествия также работали сотрудники СБУ и следователи Лычаковского райотдела полиции.

Мемориал орлят - польский военный памятник во Львове. "Орлята" - это участники боев против ЗУНР и против большевиков. Они были похоронены на Кладбище защитников Львова, что является частью Лычаковского кладбища. 24 июня 2005 Мемориал орлят открыли при участии экс-президента Виктора Ющенко и его тогдашнего польского коллеги Александра Квасьневского.