Создание поместной церкви - это больше чем политика, - Климкин

"Подумайте, что каждый может для этого сделать".

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что создание поместной церкви - это "больше чем политика".

"Создание единой поместной церкви не будет простым, но это станет делом каждого, независимо от религиозных, национальных или иных признаков. Это больше чем политика, это наша духовная независимость и идентичность. Подумайте, что каждый может для этого сделать, не судите отстраненно", - написал он в Твиттере.

Створення єдиної помісної церкви не буде простим, але це стане справою кожного, незалежно від релігійних, національних чи інших ознак. Це більше ніж політика, це наша духовна незалежність та ідентичність. Поміркуйте, що кожен може для цього зроботи, не судіть відсторонено — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 28 июля 2018 г.

Ранее глава украинского МИД выразил уверенность, что что Украина может получить томос об автокефалии Украинской православной церкви в осязаемом будущем.

Сегодня в Киеве прошел крестный ход Украинской православной церкви Киевского патриархата в рамках празднования 1030-летия Крещения Руси. В мероприятии приняли участие Президент Петр Порошенко со своей женой Мариной, множество священников и прихожан УПЦ (КП) из разных регионов Украины. По подсчетам МВД , в крестном ходе приняли участие 65 тысяч человек.

Накануне Петр Порошенко встретился с делегацией Вселенского патриархата, которая прибыла в Украину для участия в праздничных мероприятиях по случаю празднования 1030-летия крещения Украины-Руси. Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил в послании намерение даровать украинской церкви автокефалию.