Папа Римский принял отставку обвиняемого в педофилии американского кардинала

Впервые более чем за 100 лет член коллегии кардиналов Ватикана покинул ее добровольно.

Папа Римский принял отставку обвиняемого в педофилии американского кардинала
Фото: Gloria.TV

Папа Римский Франциск принял отставку бывшего архиепископа Вашингтонского кардинала Теодора Маккаррика, которого обвиняют в сексуальном насилии против несовершеннолетнего.

Впервые более чем за 100 лет член коллегии кардиналов Ватикана (избирающей папу Римского) покинул ее добровольно, передает ВВС.

Франциск распорядился, чтобы Маккаррик посвятил себя молитвам в уединении и замаливанию грехов, пока церковь расследует обвинения в том, что он почти полвека назад он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 16-летнего прислужника.

Теодор Маккаррик, которому сейчас 88 лет, был одним из самых заметных сановников американской католической церкви и до сексуального скандала пользовался уважением и доверием среди высших политических кругов США.

Ранее кардинала обвиняли в том, что, будучи епископом, совершил подобные действия в отношении нескольких молодых священников. Маккаррик утверждает, что не помнит об этом. Затем еще один мужчина выступил с обвинениями в том, что Маккаррик растлевал его, когда ему было 11 лет.

В июне 2018 года Нью-Йоркская епархия заявила, что считает информацию о том, что Маккаррик совершал акты насилия в отношении несовершеннолетнего, достоверными и обоснованными. Данные были переданы в полицию и в Ватикан.

Теодор Маккаррик был рукоположен в сан священника в 1958 и быстро сделал блестящую карьеру в церкви. В 1981 году он был назначен епископом в новосозданную епархию в штате Нью-Джерси, а в 1986 году Папа Иоанн Павел II назначил его на куда более высокую должность - архиеписком Ньюарка. Это крупнейшая епархия в США, которая насчитывает более миллиона прихожан.

С 2000 по 2006 год он был архиепископом Вашингтона, в 2001 году Маккаррик стал кардиналом. Он принимал участие в выборах папы римского Бенедикта XVI. Архиепископом Вашингтона он перестал быть в связи с достижением 75-летнего возраста.

Напомним, в июне бывшего ватиканского нунция приговорили к 5 годам тюрьмы за распространение детского порно.


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