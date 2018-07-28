СБУ задержала майора полиции в Запорожье на взятке в тысячу долларов
Он пообещал за эти деньги подделать лицензию на хранение оружия.
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке чиновника отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Управления превентивной деятельности Нацполиции в Запорожской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Майор полиции требовал одну тысячу долларов за предоставление лицензии на охранную деятельность и разрешений на право хранения и ношения оружия", - говорится в сообщении.
Злоумышленника задержали в служебном кабинете во время получения всей суммы взятки.
Продолжается досудебное расследование в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее вице-мэр Каменки-Днепровской попался на взятке.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
28.07.2018 15:47