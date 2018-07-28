СБУ задержала майора полиции в Запорожье на взятке в тысячу долларов

Он пообещал за эти деньги подделать лицензию на хранение оружия.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке чиновника отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Управления превентивной деятельности Нацполиции в Запорожской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Майор полиции требовал одну тысячу долларов за предоставление лицензии на охранную деятельность и разрешений на право хранения и ношения оружия", - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали в служебном кабинете во время получения всей суммы взятки.

Продолжается досудебное расследование в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее вице-мэр Каменки-Днепровской попался на взятке.