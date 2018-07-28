По всей РоSSии прошли митинги против повышения пенсионного возраста

Акции организовала Компартия РФ.

В субботу, 28 июля, в Москве и других крупных роSSийских городах прошли согласованные митинги против повышения пенсионного возраста. Протестные акции были организованы партией КПРФ, пишет DW.

Самой массовой стала акция на проспекте академика Сахарова в Москве. В МВД оценили количество собравшихся в 6,5 тыс. человек. В свою очередь, в проекте "Белый счетчик" заявили, что на проспекте присутствовало 12 тысяч демонстрантов. Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов, выступивший на митинге, заявил, что на проспект вышли 50 тысяч человек.

"Официально заявляем правительству: вы не примете эту реформу. Мы все сделаем, чтобы поднять страну и она сказала "нет", - заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов, выступая на митинге в Москве.

Фото: #twitter#.com/s_udaltsov

Протестные акции против пенсионной реформы прошли также в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Красноярске, Барнауле, Хабаровске, Новосибирске и Владимире. На них собралось от 600 до 2 тысяч человек.