На Донбассе боевики 34 раза открывали огонь за сутки, один военный погиб

Оккупанты использовали тяжелое вооружение вблизи Водяного и Лебединского.

За прошедшие сутки, 27 июля, боевики 34 раза открывал огонь по позициям украинских войск на Донбассе, в том числе два раза из тяжелого вооружения. Об этом сообщает штаб ООС.

"РоSSийские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Оккупанты обстреливали украинские позиции вблизи Крымского, Желтого, Новотошковского, Золотого, Майорска, Марьинки, Авдеевки, Новомихайловки, Красногоровки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного. Вблизи Лебединского применяли 120-мм и 82-мм минометы, а вблизи Водяного 82-мм минометы.

В ходе боевых действий вчера один военнослужащий Объединенных сил погиб.

По данным разведки за прошедшие сутки двое оккупантов погибли, еще пятеро получили ранения.