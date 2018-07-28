На Донбассе боевики 34 раза открывали огонь за сутки, один военный погиб

Оккупанты использовали тяжелое вооружение вблизи Водяного и Лебединского.

На Донбассе боевики 34 раза открывали огонь за сутки, один военный погиб
Фото: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

За прошедшие сутки, 27 июля, боевики 34 раза открывал огонь по позициям украинских войск на Донбассе, в том числе два раза из тяжелого вооружения. Об этом сообщает штаб ООС.

"РоSSийские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Оккупанты обстреливали украинские позиции вблизи Крымского, Желтого, Новотошковского, Золотого, Майорска, Марьинки, Авдеевки, Новомихайловки, Красногоровки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного. Вблизи Лебединского применяли 120-мм и 82-мм минометы, а вблизи Водяного 82-мм минометы.

В ходе боевых действий вчера один военнослужащий Объединенных сил погиб.

По данным разведки за прошедшие сутки двое оккупантов погибли, еще пятеро получили ранения.

Напомним, вчера во время визита на Донбасс генеральный секретарь миссии ОБСЕ Томас Гремингер подтвердил право РоSSии на участие в мониторинговой миссии.


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