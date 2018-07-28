Эрдоган посетит Германию в сентябре

Точная дата еще согласовывается.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в конце сентября текущего года посетить ФРГ с государственным визитом. Точная дата еще согласовывается, сообщила в субботу, 28 июля, немецкая газета Bild со ссылкой на источники в правительствах Германии и Турции, передает DW.

Это будет первый визит Эрдогана в Берлин с тех пор, как он был избран главой турецкого государства.

Правительство ФРГ не подтвердило сообщение Bild, указав, что любой недельный рабочий график федерального канцлера оно обнародует на предварительной неделе.

По сведениям Bild, Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Германию именно с государственным визитом, который предусматривает самый высокий уровень протокола: встречу с воинскими почестями, прием у президента ФРГ и государственный банкет. Кроме того Эрдоган намерен выступить с речью перед проживающими в ФРГ турками.

Отношения между Берлином и Анкарой обострились из-за репрессий властей Турции против предполагаемых путчистов и задержаний граждан ФРГ, в том числе корреспондента газеты Die Welt Дениза Юджела. В феврале Юджел был освобожден, но правительство ФРГ по-прежнему выражает обеспокоенность ситуацией с правами человека в Турции.


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