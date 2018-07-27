Судья, одобрившая отвод Леонтюк по делу Крысина, назначена председательствующей по делу

Защита Крысина несколько месяцев пыталась избавиться от судьи и тянула время.

Судья, одобрившая отвод Леонтюк по делу Крысина, назначена председательствующей по делу
Фото: Макс Требухов

Судья Ольга Просалова, которая 26 июля удовлетворила отвод судьи Любови Леонтюк по делу Юрия Крысина и Сергея Чемеса, сегодня выбрана председательствующей по этому делу.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на потерпевшую по делу Светлану Кирилаш. Назначение Просаловой подтвердил прокурор Алексей Донской.

Накануне Просалова удовлетворила заявление защитника Юрия Крысина Евгения Сладко об отводе судьи Любови Леонтюк, которая вела это дело полгода и дала согласение на арест Крысина.

Крысин и его защитники неоднократно пытались сменить судью, подследственность дела, пытались заключить сделку с прокуратурой.

26 июля Дарницкий суд удовлетворил заявление об отводе судьи Любви Леонтюк. Обжаловать решение нельзя.Напомним, Юрий Крысин фигурирует в деле о похищении и пытках майдановцев в январе-феврале 2014 года. Также Крысина три года судили за убийство журналиста Вячеслава Еремея в 2014 году. В декабре 2017 года Шевченковский суд Киева дал ему 4 года условно. Но 13 июня Апелляционный суд отменил это решение, изменив приговор на 5 лет тюрьмы. В деле о похищении майдановцев, 16 июля Юрию Крысин продлили срок содержания под стражей до 13 сентября включительно. Тем самым суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения. Еще один фигурант дела Сергей Чемес вину признал и активно сотрудничает со следствием. Крысин отрицает свою вину.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Одна из основательниц движения Femen покончила с собой в ПарижеОдна из основательниц движения Femen покончила с собой в Париже
Члена "казачества "ДНР" задержали на КПВВ "Марьинка" при попытке подкупа пограничниковЧлена "казачества "ДНР" задержали на КПВВ "Марьинка" при попытке подкупа пограничников
Вице-мэр Каменки-Днепровской попался на взяткеВице-мэр Каменки-Днепровской попался на взятке
В мяче, который фюрер РФ подарил Трампу, обнаружили передатчикВ мяче, который фюрер РФ подарил Трампу, обнаружили передатчик
УПЦ КП заявила о попытке покушения на ФиларетаУПЦ КП заявила о попытке покушения на Филарета
Блок рекламы


Похожие новости
Судью, которая посадила Крысина в СИЗО, отстранили от его делаСудью, которая посадила Крысина в СИЗО, отстранили от его дела
НАБУ вызвало на допрос по "газовому делу" беглого нардепа ОнищенкоНАБУ вызвало на допрос по "газовому делу" беглого нардепа Онищенко
Украина завершила ратификацию договора с Нидерландами о сотрудничестве по делу MH17Украина завершила ратификацию договора с Нидерландами о сотрудничестве по делу MH17
Экспертизы по делу Шеремета еще продолжаются, - ЛысенкоЭкспертизы по делу Шеремета еще продолжаются, - Лысенко
Суд оставил на свободе подозреваемого по делу об убийстве журналиста Сергиенко, несмотря на ужесточение обвиненияСуд оставил на свободе подозреваемого по делу об убийстве журналиста Сергиенко, несмотря на ужесточение обвинения
Суд отложил рассмотрение апелляции по делу Бочковского как минимум до 7 августаСуд отложил рассмотрение апелляции по делу Бочковского как минимум до 7 августа
РоSSийский бизнесмен, осужденный по одному делу с Навальным, умер в МосквеРоSSийский бизнесмен, осужденный по одному делу с Навальным, умер в Москве
НАБУ обжаловало решение САП по делу Авакова-младшего, - СМИНАБУ обжаловало решение САП по делу Авакова-младшего, - СМИ
Судья ВСУ Каныгина допускает "польский сценарий" в Украине из-за ликвидации судаСудья ВСУ Каныгина допускает "польский сценарий" в Украине из-за ликвидации суда
САП заявила о срыве заседания по делу экс-прокурора СусаСАП заявила о срыве заседания по делу экс-прокурора Суса
Последние новости
Подгружаем последние новости