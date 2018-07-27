Судья, одобрившая отвод Леонтюк по делу Крысина, назначена председательствующей по делу

Защита Крысина несколько месяцев пыталась избавиться от судьи и тянула время.

Судья Ольга Просалова, которая 26 июля удовлетворила отвод судьи Любови Леонтюк по делу Юрия Крысина и Сергея Чемеса, сегодня выбрана председательствующей по этому делу.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на потерпевшую по делу Светлану Кирилаш. Назначение Просаловой подтвердил прокурор Алексей Донской.

Накануне Просалова удовлетворила заявление защитника Юрия Крысина Евгения Сладко об отводе судьи Любови Леонтюк, которая вела это дело полгода и дала согласение на арест Крысина.

Крысин и его защитники неоднократно пытались сменить судью, подследственность дела, пытались заключить сделку с прокуратурой.