Судья, одобрившая отвод Леонтюк по делу Крысина, назначена председательствующей по делу
Защита Крысина несколько месяцев пыталась избавиться от судьи и тянула время.
Судья Ольга Просалова, которая 26 июля удовлетворила отвод судьи Любови Леонтюк по делу Юрия Крысина и Сергея Чемеса, сегодня выбрана председательствующей по этому делу.
Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на потерпевшую по делу Светлану Кирилаш. Назначение Просаловой подтвердил прокурор Алексей Донской.
Накануне Просалова удовлетворила заявление защитника Юрия Крысина Евгения Сладко об отводе судьи Любови Леонтюк, которая вела это дело полгода и дала согласение на арест Крысина.
Крысин и его защитники неоднократно пытались сменить судью, подследственность дела, пытались заключить сделку с прокуратурой.
26 июля Дарницкий суд удовлетворил заявление об отводе судьи Любви Леонтюк. Обжаловать решение нельзя.Напомним, Юрий Крысин фигурирует в деле о похищении и пытках майдановцев в январе-феврале 2014 года. Также Крысина три года судили за убийство журналиста Вячеслава Еремея в 2014 году. В декабре 2017 года Шевченковский суд Киева дал ему 4 года условно. Но 13 июня Апелляционный суд отменил это решение, изменив приговор на 5 лет тюрьмы. В деле о похищении майдановцев, 16 июля Юрию Крысин продлили срок содержания под стражей до 13 сентября включительно. Тем самым суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения. Еще один фигурант дела Сергей Чемес вину признал и активно сотрудничает со следствием. Крысин отрицает свою вину.
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