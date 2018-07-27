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За день в зоне ООС погиб один военный Боевики совершили девять обстрелов, без тяжелого вооружения. Командир роты Тайга Фото: Макс Левин Боевики 9 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил в пятницу, один военный погиб из-за подрыва в ходе инженерной разведки. Об этом сообщает пресс-центр ООС. Оккупанты открывали прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Майорское, Авдеевка, Марьинка, Лебединское, Гнутово, Павлополь и Широкино. В ходе проведения инженерной разведки, в результате подрыва погиб один военнослужащий Объединенных сил. Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе в ходе боевых действий один военный погиб, еще один был ранен.

LB.ua

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