За день в зоне ООС погиб один военный

Боевики совершили девять обстрелов, без тяжелого вооружения.

За день в зоне ООС погиб один военный
Командир роты Тайга
Фото: Макс Левин

Боевики 9 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил в пятницу, один военный погиб из-за подрыва в ходе инженерной разведки.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Оккупанты открывали прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Майорское, Авдеевка, Марьинка, Лебединское, Гнутово, Павлополь и Широкино.

В ходе проведения инженерной разведки, в результате подрыва погиб один военнослужащий Объединенных сил.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе в ходе боевых действий один военный погиб, еще один был ранен.


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