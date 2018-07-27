Боевики Донбасса обучались в военной академии в Санкт-Петербурге, - InformNapalm
"Курсы повышения квалификации" террористы проходили в учебном центре в военном городке Луга-3.
Михайловская военная артиллерийская академия в роSSийском Санкт-Петербурге проводила "курсы повышения квалификации" для боевиков из 7-й ОМСБр 2 АК в своем учебном центре, расположенном в военном городке Луга-3.
К такому выводу пришли расследователи международного волонтерского сообщества InformNapalm.
По фотографиям, размещенным в соцсети "Вконтакте" донецким боевиком Андреем Гринченко, позывной "Зверь" волонтеры смогли найти прямые доказательства.
На момент начала оккупации Гринченко (д.р. 17.07.1986) проживал в Донецке по адресу ул. Воздушная кв.8. К роSSийским оккупационным войскам присоединился практически сразу. Летом 2014 участвовал в боях за Шахтерск, зимой 2015 воевал против ВСУ в Дебальцево.
15 июня 2015 года Гринченко был награжден орденом "За воинскую доблесть III степени".
Осенью 2015 года в одном из боев он был ранен. После ранения Гринченко удалили почку и извлекли осколок из ноги, но ему требовалась еще одна серьезная операция, которую взялись сделать врачи в Санкт-Петербурге. Ему активно собирали деньги на операцию.
14 декабря 2015 года Виктор Пешков, координатор организации "Феникс Донбасса", которая занимается сбором средств на лечение боевиков, выложил в YouTube видео, в котором Гринченко благодарит доноров за оказанную помощь.
После операции Гринченко вернулся на Донбасс. Через некоторое время в его альбоме появились новые фото. В самолете с группой людей в военной форме без знаков различия. У двух членов группы, включая Гринченко, можно рассмотреть петличные эмблемы рода войск "Артиллерия".
Также есть фото на военной базе, где Гринченко фотографируется рядом со 152-мм гаубицей "Мста-Б". Примечательно, что на последней фотографии на заднем плане виден военный тренажер, наверху которого установлен вертолет Ми-2.
"Куда же ездил, вернее летал, Гринченко? Ответ на этот вопрос нам дал именно тренажер. По типу растительности на заднем плане мы предположили, что военная база находится далеко за пределами Донбасса - в северной части РоSSии. Потратив некоторое время на поиски, мы наконец нашли именно это место с вертолетом. Вертолет используется для обучения курсантов корректировке стрельбы и установлен он на территории учебного центра Михайловской военной артиллерийской академии в Ленинградской области в г. Луга-3. Координаты объекта: 58°45’48?N 29°47’58?E", - говорится в сообщении.
Еще одним фото, которое подтверждает, что боевик находился на базе МВАА (в/ч 34035), стал снимок из столовой.
"Если Гринченко обучался в МВАА в составе группы, то получается, что роSSийская военная академия проводит специальную подготовку иностранцев в воинской части, которая находится на территории РоSSии и подчиняется Министерству обороны РФ. Насколько это вообще законно?", - возмущаются волонтеры.
InformNapalm также приводят п. 23 Постановления правительства РФ от 29 октября 2015 г. N 1164 "Об оказании Министерством обороны РоSSийской Федерации услуг по подготовке и обучению военных и военно-технических кадров иностранных государств". В нем говорится, что "порядок подготовки и обучения военных и военно-технических кадров иностранных государств на территории иностранного государства и условия пребывания на территории иностранного государства специалистов Вооруженных Сил РФ у станавливаются в контрактах, заключаемых Министерством обороны РФ с министерствами обороны и иными ведомствами иностранных государств, а также в договорах, заключаемых Министерством обороны РФ с субъектами военно-технического сотрудничества, организациями-производителями и (или) организациями-разработчиками продукции военного назначения".
Министерство обороны Украины или правительство подобных договоров с Минобороны РФ не подписывали.
Напомним, РоSSия постоянно отрицает свою причастность к донбасскому конфликту, несмотря на многочисленные доказательства вторжения роSSийских войск в Украину и факты поставок оружия пророSSийским боевикам.
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