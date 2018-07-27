Боевики Донбасса обучались в военной академии в Санкт-Петербурге, - InformNapalm

"Курсы повышения квалификации" террористы проходили в учебном центре в военном городке Луга-3.

Михайловская военная артиллерийская академия в роSSийском Санкт-Петербурге проводила "курсы повышения квалификации" для боевиков из 7-й ОМСБр 2 АК в своем учебном центре, расположенном в военном городке Луга-3.

К такому выводу пришли расследователи международного волонтерского сообщества InformNapalm.

По фотографиям, размещенным в соцсети "Вконтакте" донецким боевиком Андреем Гринченко, позывной "Зверь" волонтеры смогли найти прямые доказательства.

На момент начала оккупации Гринченко (д.р. 17.07.1986) проживал в Донецке по адресу ул. Воздушная кв.8. К роSSийским оккупационным войскам присоединился практически сразу. Летом 2014 участвовал в боях за Шахтерск, зимой 2015 воевал против ВСУ в Дебальцево.

15 июня 2015 года Гринченко был награжден орденом "За воинскую доблесть III степени".

Фото: informnapalm.org

Осенью 2015 года в одном из боев он был ранен. После ранения Гринченко удалили почку и извлекли осколок из ноги, но ему требовалась еще одна серьезная операция, которую взялись сделать врачи в Санкт-Петербурге. Ему активно собирали деньги на операцию.

Фото: informnapalm.org

14 декабря 2015 года Виктор Пешков, координатор организации "Феникс Донбасса", которая занимается сбором средств на лечение боевиков, выложил в YouTube видео, в котором Гринченко благодарит доноров за оказанную помощь.

После операции Гринченко вернулся на Донбасс. Через некоторое время в его альбоме появились новые фото. В самолете с группой людей в военной форме без знаков различия. У двух членов группы, включая Гринченко, можно рассмотреть петличные эмблемы рода войск "Артиллерия".

Фото: informnapalm.org

Также есть фото на военной базе, где Гринченко фотографируется рядом со 152-мм гаубицей "Мста-Б". Примечательно, что на последней фотографии на заднем плане виден военный тренажер, наверху которого установлен вертолет Ми-2.

Фото: informnapalm.org

"Куда же ездил, вернее летал, Гринченко? Ответ на этот вопрос нам дал именно тренажер. По типу растительности на заднем плане мы предположили, что военная база находится далеко за пределами Донбасса - в северной части РоSSии. Потратив некоторое время на поиски, мы наконец нашли именно это место с вертолетом. Вертолет используется для обучения курсантов корректировке стрельбы и установлен он на территории учебного центра Михайловской военной артиллерийской академии в Ленинградской области в г. Луга-3. Координаты объекта: 58°45’48?N 29°47’58?E", - говорится в сообщении.

Фото: informnapalm.org

Еще одним фото, которое подтверждает, что боевик находился на базе МВАА (в/ч 34035), стал снимок из столовой.

Фото: informnapalm.org

"Если Гринченко обучался в МВАА в составе группы, то получается, что роSSийская военная академия проводит специальную подготовку иностранцев в воинской части, которая находится на территории РоSSии и подчиняется Министерству обороны РФ . Насколько это вообще законно?", - возмущаются волонтеры.

InformNapalm также приводят п. 23 Постановления правительства РФ от 29 октября 2015 г. N 1164 "Об оказании Министерством обороны РоSSийской Федерации услуг по подготовке и обучению военных и военно-технических кадров иностранных государств". В нем говорится, что "порядок подготовки и обучения военных и военно-технических кадров иностранных государств на территории иностранного государства и условия пребывания на территории иностранного государства специалистов Вооруженных Сил РФ у станавливаются в контрактах, заключаемых Министерством обороны РФ с министерствами обороны и иными ведомствами иностранных государств, а также в договорах, заключаемых Министерством обороны РФ с субъектами военно-технического сотрудничества, организациями-производителями и (или) организациями-разработчиками продукции военного назначения".

Министерство обороны Украины или правительство подобных договоров с Минобороны РФ не подписывали.

Напомним, РоSSия постоянно отрицает свою причастность к донбасскому конфликту, несмотря на многочисленные доказательства вторжения роSSийских войск в Украину и факты поставок оружия пророSSийским боевикам.