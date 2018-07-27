Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию

Президент Украины Петр Порошенко встретился с делегацией Вселенского патриархата.

В дни празднования 1030-летия крещения Украины-Руси Президент Петр Порошенко встретился с делегацией Вселенского Патриархата, которая прибыла в Украину для участия в праздничных мероприятиях по этому случаю. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Епископ Едмонтский Украинской православной церкви в Канаде Иларион зачитал послание Патриарха Варфоломея, который отметил важность крещения Святого Владимира от Первопрестольной церкви Константинополя в метрополии Херсонеса и крещения Украины-Руси. "Новокрещенный народ вошел под духовное руководство, безудержную заботу и церковный покров церкви Константинополя через создание митрополии Киевской и всея Руси, которая стала шестидесятой метрополией Вселенского Патриархата", - говорится в послании.

В послании Вселенского Патриарха отмечено: "Признавая высокую ответственность первопрестольной Константинопольской Церкви, которая никогда не переставала и не смирялась перед незаконными и неканоническими ситуациями, которые потрясали естественное функционирование православной церкви и в эти ответственные времена она взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих Украины с конечной целью даровать украинской церкви автокефалию".

Глава государства выразил благодарность Его Святейшества Патриарха Варфоломея "за постоянную заботу Матери-Церкви о верующих украинского народа, который переживает непростые времена агрессии против нашего государства со стороны РоSSийской Федерации, в связи с незаконной аннексией Крыма".Петр Порошенко также выразил благодарность за позицию по Украинской Церкви. "Для большинства украинцев очень важны слова Его Святейшества о том, что Украина не является канонической территорией Русской православной церкви. Что передача в 17 веке контроля Москве проходила в неканонический образом. И так же, как и мы, Его Святейшество считает нашей Матерью-Церковью именно Константинопольский Патриархат", - подчеркнул Президент.

Напомним, сегодня в Киеве прошел крестный ход Украинской православной церкви Московского патриархата в честь 1030 годовщины Крещения Руси.

В апреле 2018 года Порошенко подписал обращение к патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию УПЦ, 18 апреля соответствующее обращение Президенту передали предстоятели УПЦ КП Филарет и Украинской автокефальной православной церкви Макарий, 19 апреля обращение было поддержано Верховной Радой, после чего было передано Варфоломею. Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет уверен, что Томос украинской церкви будет предоставлен уже в этом году.