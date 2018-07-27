Кличко назначил нового директора в департамент земельных ресурсов КГГА

Петр Оленич провел на госслужбе уже больше 8 лет.

Кличко назначил нового директора в департамент земельных ресурсов КГГА
Фото: xpress.sumy.ua

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко назначил Петра Оленича на должность директора департамента земельных ресурсов КГГА.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На этой должности Оленич будет отвечать за управление землями коммунальной и государственной собственности Киева, за проведение земельной реформы, направленной на приватизацию земель в пределах города и другие вопросы.

Согласно биографической справке, размещенной на официальном сайте КГГА, на должность директора Департамента по вопросам регистрации Петр Оленич был назначен в июле 2018 года по результатам конкурса. До этого, с марта 2017 года он занимал должность первого замдиректора Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА.

С 2004 года Оленич успел поработать главным специалистом в Департаменте конституционного права Министерства юстиции Украины, менеджером в Департаменте жилищной недвижимости компании “KDD Group N.V.”, замначальника Киевского областного филиала государственного предприятия “Центр государственного земельного кадастра” и начальником Главного управления госземагентства в Сумской области.

Согласно декларации об имуществе и доходахза 2017 год, опубликованной на сайте Нацагенства по вопросам предотвращения коррупции, Оленич проживает в с. Вишневое с женой Ириной Бисик и двумя сыновьями.

Согласно данным декларации, доход Оленича в 2017 году составил 337 тыс 992 гривны за счет заработной платы. Его жена в 2017 году получила 293 тыс. 540 гривен дохода (зарплата в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады по правам человека - 285,8 тыс. гривен, выплаты по уходу за ребенком - 7740 гривен). В 2017 году семья также задекларировала владение 100 тыс. долларов наличными (29 тыс. - у Оленича и 71 тыс. - у его жены).

В конце января 2016 года Оленич стал собственником 4 земельных участков по 1500 кв. м. каждый в с. Богдановка, Броварского р-на. Киевской области. Согласно данным декларации за 2016 год, данные земельные участки достались Оленичу в подарок.

Напомним, Департаментом земельных ресурсов КГГА с сентября 2014 по июль 2018 года руководил Алексей Полищук. Он был уволен с формулировкой "по собственному желанию".


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