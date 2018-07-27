Украина внедряет новые технологии в ядерную энергетику, - Демьянюк

?Украина внедряет новые технологии в ядерную энергетику, - Демьянюк
Фото: unn.com.ua

Американская компания Holtec International совместно с государственной компанией «Энергоатом» и «Атомными энергетическими системами Украины» занимается внедрением технологии малых модульных реакторов SMR-160. Также было предложено локализовать производство малых модульных реакторов в Украине. Об этом в интервью «УНН» рассказал эксперт в ядерной энергетике Виталий Демьянюк, комментируя последние события ядерной отрасли.

"Энергоатом" подписал меморандум о сотрудничестве по использованию малых модульных реакторов с Holtec International (Прим. редакции: Holtec International - глобальный поставщик оборудования и систем для энергетической отрасли базируется в Камдене, штат Нью-Джерси, США. Основателем и президентом компании является доктор Крис Сингх).

«Наряду с "Энергоатомом", меморандум о поддержке и продвижению проекта малых модульных реакторов SMR-160 подписан также между Holtec International и частной украинской компанией Атомные энергетические системы Украины (Прим. редакции: Атомные энергетические системы Украины - частная компания, которая, в том числе, специализируется на разведке и доразведке месторождений урана в Украине и развития новых ядерных энергетических технологий. Ведет работы по получению соответствующей лицензии на добычу урана. Основным акционером компании является украинский предприниматель Геннадий Буткевич). Это первый и пока что единственный случай формирования с компанией Holtec International партнерских отношений с частными компаниями в Украине. Разборчивость в этих вопросах со стороны американских корпораций можно понять», - рассказал Виталия Демьянюк.

Эксперт сообщил, что предложенная технология малого модульного реактора имеет установленную мощность 160MW. Характерной его особенностью является высокая степень ядерной и радиационной безопасности. В том числе – по сравнению с сегодня действующими в Украине типами ядерных реакторов. Очень важно, что введенные в технологии пассивные системы безопасности позволяют строить реакторы максимально близко к потребителям. Существенной характеристикой является возможность регулировки нагрузки, и это предусмотрено технологически. По его словам, реактор может маневрировать, а это кардинально меняет его место в электроэнергетике.

«Очень важным моментом является то, что наряду с планами по внедрению новой технологии малых модульных реакторов SMR-160, принадлежащий компании Holtec International со стороны американского партнера сформулировано предложение, которое поддерживается украинскими партнерами проекта, по локализации производства малых модульных реакторов в Украине», - поделился Демьянюк.

Также он заявил, что мировые тенденции сейчас направлены на развитие атомной энергетики, и при условии консолидированной и успешной работы, Украина бы смогла в перспективе заменить роSSийские газовые потоки в Европейский Союз украинскими перетоками электроэнергии, которая, как известно, является более универсальным продуктом.




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