На молебен к памятнику Владимиру пришли нардепы от "Оппоблока" и Литвин

После молебна начнется Крестный ход до Киево-Печерской Лавры.

У памятника князю Владимиру на Владимирской горке в центре Киева , где проходит молебен по случаю 1030-летия крещения Руси, продолжают собираться верующие.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Люди размешаются на всех свободных местах, даже на склонах холмов. На месте дежурят медики, чтобы оказать помощь тем, кому стало плохо.

На мероприятия уже прибыли сопредседатели фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Юрий Бойко и Александр Вилкул, члены этой фракции Нестор Шуфрич, Михаил Добкин и Юрий Павленко, а также внефракционный депутат Владимир Литвин.

Молебен возглавил предстоятель Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий, а в 13:30 начнется крестный ход с иконами от Владимирской горки до Киево-Печерской Лавры.