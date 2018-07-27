На молебен к памятнику Владимиру пришли нардепы от "Оппоблока" и Литвин

После молебна начнется Крестный ход до Киево-Печерской Лавры.

На молебен к памятнику Владимиру пришли нардепы от "Оппоблока" и Литвин
Фото: Анна Стешенко

У памятника князю Владимиру на Владимирской горке в центре Киева, где проходит молебен по случаю 1030-летия крещения Руси, продолжают собираться верующие.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Люди размешаются на всех свободных местах, даже на склонах холмов. На месте дежурят медики, чтобы оказать помощь тем, кому стало плохо.

На мероприятия уже прибыли сопредседатели фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Юрий Бойко и Александр Вилкул, члены этой фракции Нестор Шуфрич, Михаил Добкин и Юрий Павленко, а также внефракционный депутат Владимир Литвин.

Молебен возглавил предстоятель Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий, а в 13:30 начнется крестный ход с иконами от Владимирской горки до Киево-Печерской Лавры.

Напомним, в связи с мероприятиями полиция Киева перешла на усиленный режим работы.


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