На молебен к памятнику Владимиру пришли нардепы от "Оппоблока" и Литвин
После молебна начнется Крестный ход до Киево-Печерской Лавры.
У памятника князю Владимиру на Владимирской горке в центре Киева, где проходит молебен по случаю 1030-летия крещения Руси, продолжают собираться верующие.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Люди размешаются на всех свободных местах, даже на склонах холмов. На месте дежурят медики, чтобы оказать помощь тем, кому стало плохо.
На мероприятия уже прибыли сопредседатели фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Юрий Бойко и Александр Вилкул, члены этой фракции Нестор Шуфрич, Михаил Добкин и Юрий Павленко, а также внефракционный депутат Владимир Литвин.
Молебен возглавил предстоятель Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий, а в 13:30 начнется крестный ход с иконами от Владимирской горки до Киево-Печерской Лавры.
Напомним, в связи с мероприятиями полиция Киева перешла на усиленный режим работы.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.