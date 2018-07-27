Богословская объявила о решении баллотироваться в президенты, но только на один срок

Деньги на агитацию политик рассчитывает получить за счет продажи своей книги и взносов граждан.

Богословская объявила о решении баллотироваться в президенты, но только на один срок

Бывший депутат Верховной Рады III, VI и VII созывов Инна Богословская решила баллотироваться в президенты Украины.

Об этом она заявила в своем выступлении во время прямого эфира в Facebook в четверг, 26 июля.

Богословская подчеркнула, что в случае победы она не намерена баллотироваться на второй срок.

"Эти президентские выборы будут историческими, потому что Украина уже исчерпала прошлый ресурс развития - и так, как сегодня, жить нельзя... Я твердо решила не только идти на эти выборы, но победить... Я иду сознательно только на один срок. У нас две задачи: навести порядок в стране... и открыть двери для тех молодых, которые должны прийти во власть. Они сами этого сделать не смогут", - сказала она.

Богословская рассказала, что деньги на предвыборную агитацию она рассчитывает получить за счет продажи своей книги "Будущее начинается сегодня" и взносов граждан.

"Я не обращаюсь за помощью к большим финансово-промышленным группам. Потому что хочу быть благодарной за свою победу и служить только вам - гражданам Украины", - сказала политик.

Богословская - заслуженный юрист Украины, член Союза юристов Украины, ранее была его зампредседателя и возглавляла его Харьковскую облорганизацию. Она возглавляет общественную организацию "Вече Украины". В Верховной Раде III созыва входила во фракцию "Трудовая Украина", в Раде VI и VII созывов входила в состав фракции Партии регионов, но дважды покидала ее.

Напомним, очередные выборы президента Украины и Верховной Рады должны пройти в 2019 году. В начале года самыми популярными политиками называли Юлию Тимошенко и президента Петра Порошенко.

В июльском опросе GfK Ukraine ни один из возможных кандидатов в президенты не набрал более 10% голосов. При этом лидером электоральных привязанностей остается Тимошенко (10%), на втором месте с минимальным разрывом Владимир Зеленский (7%), Святослав Вакарчук (6%), Анатолий Гриценко (6%), Петр Порошенко (5%), Юрий Бойко (5%) и Олег Ляшко (5%).


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