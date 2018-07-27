За сутки на Донбассе погиб один военнослужащий, еще один получил ранение
Число обстрелов со стороны боевиков возросло до 32.
За прошедшие сутки, 26 июля боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, не применяя тяжелое вооружение.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Фейсбуке.
"РоSSийские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Горного, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Южного, Новгородского, Песков, Водяного, Лебединского, Гнутово, Чермалыка, и Широкино. Вблизи Гнутово применяли противотанковые управляемые ракеты", - говорится в сообщении.
В ходе боевых действий один военнослужащий погиб и один получил ранения.
С начала текущих суток боевики пять раз открывали огонь - у Горного, Майорская, Марьинки, и Широкино.
По данным разведки, в ходе боевых действий двое оккупантов погибли, еще двое получили ранения.
Напомним, ранее украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила об обстреле боевиками шламонакопителя промышленных отходов химпроизводства Торецкого фенольного завода в Донецкой области.
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