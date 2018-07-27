За сутки на Донбассе погиб один военнослужащий, еще один получил ранение

Число обстрелов со стороны боевиков возросло до 32.

За сутки на Донбассе погиб один военнослужащий, еще один получил ранение
Фото: facebook/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 26 июля боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, не применяя тяжелое вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Фейсбуке.

"РоSSийские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Горного, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Южного, Новгородского, Песков, Водяного, Лебединского, Гнутово, Чермалыка, и Широкино. Вблизи Гнутово применяли противотанковые управляемые ракеты", - говорится в сообщении.

В ходе боевых действий один военнослужащий погиб и один получил ранения.

С начала текущих суток боевики пять раз открывали огонь - у Горного, Майорская, Марьинки, и Широкино.

По данным разведки, в ходе боевых действий двое оккупантов погибли, еще двое получили ранения.

Напомним, ранее украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила об обстреле боевиками шламонакопителя промышленных отходов химпроизводства Торецкого фенольного завода в Донецкой области.


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