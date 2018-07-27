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2018-07-27
Казанский: Боевик признался, что кровавый обстрел Донецка устроили казаки
Денис Лотов, который воевал за ДНР в 2014 году, признался, что обстрел остановки на Боссе 22.01.2015 на самом деле осуществили не ВСУ, а казаки атамана Сафоненко.
Об этом в своем видеоблоге рассказал журналист Денис Казанский.
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