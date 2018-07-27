Казанский: Боевик признался, что кровавый обстрел Донецка устроили казаки

Денис Лотов, который воевал за ДНР в 2014 году, признался, что обстрел остановки на Боссе 22.01.2015 на самом деле осуществили не ВСУ, а казаки атамана Сафоненко.

Об этом в своем видеоблоге рассказал журналист Денис Казанский.