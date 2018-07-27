В "ЛНР" объявили баптистов "экстремистской" организацией

Организацию обвинили в проповедовании идей силового захвата "республик" силами ВСУ.

В "ЛНР" объявили баптистов "экстремистской" организацией
Фото: lugansk-online.info

В Луганске так называемое министерство государственной безопасности "ЛНР" запретило деятельность "Всеукраинского союза церквей евангелистов христиан баптистов" (ВСЦЕХБ).

Саму религиозную организацию объявили "экстремистской", сообщают Новости Донбасса со ссылкой на подконтрольные группировке СМИ.

Организацию обвинили в проповедовании идей силового захвата "республик" силами ВСУ, поддерживании связей с украинскими националистическими организациями, воздействии на прихожан психотропными препаратами.

Сообщается, что у религиозной организации была изъяты печатные издания, аудио- и видеопродукция.

Ранее на территории подконтрольной группировке"ЛНР" попало под запрет религиозное объединение Свидетелей Иеговы.


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