Новостей.COM ⇒ Политика

В "ЛНР" объявили баптистов "экстремистской" организацией Организацию обвинили в проповедовании идей силового захвата "республик" силами ВСУ. Фото: lugansk-online.info В Луганске так называемое министерство государственной безопасности "ЛНР" запретило деятельность "Всеукраинского союза церквей евангелистов христиан баптистов" (ВСЦЕХБ). Саму религиозную организацию объявили "экстремистской", сообщают Новости Донбасса со ссылкой на подконтрольные группировке СМИ . Организацию обвинили в проповедовании идей силового захвата "республик" силами ВСУ, поддерживании связей с украинскими националистическими организациями, воздействии на прихожан психотропными препаратами. Сообщается, что у религиозной организации была изъяты печатные издания, аудио- и видеопродукция. Ранее на территории подконтрольной группировке"ЛНР" попало под запрет религиозное объединение Свидетелей Иеговы.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.