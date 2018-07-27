Британские истребители перехватили роSSийский Су-24 над Черным морем

"Вероятный бомбардировщик направлялся на запад в сторону воздушного пространства НАТО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что роSSийский самолет не вошел в воздушное пространство НАТО, однако британские истребители получили приказ патрулировать небо в течение короткого периода времени.
В Королевских воздушных силах Великобритании напомнили, что они осуществляют миссию в Румынии с 2014 года. Она является частью мероприятий по поддержке безопасности НАТО.
Перехваты роSSийских бомбардировщиков военно-воздушными силами НАТО в последние годы участились. Подобные вылеты навстречу роSSийской авиации, которая осуществляет провокационные вторжения или приближения к воздушному пространству Альянеса, возобновились после длительного периода затишья, наступившего после окончания холодной войны.
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