Британские истребители перехватили роSSийский Су-24 над Черным морем

Бомбардировщик направлялся на запад в сторону воздушного пространства НАТО.

Два истребителя Typhoon поднялись в небо с базы в Румынии для перехвата роSSийского бомбардировщика Су-24 над Черным морем.

Об этом сообщили Королевские воздушные силы Великобритании 26 июля.

RAF Typhoons based in Romania have been launched in response to Russian Su-24 FENCER aircraft operating near @NATO airspace over the Black Sea.

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— Royal Air Force (@RoyalAirForce) 26 июля 2018 г.

"Вероятный бомбардировщик направлялся на запад в сторону воздушного пространства НАТО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что роSSийский самолет не вошел в воздушное пространство НАТО, однако британские истребители получили приказ патрулировать небо в течение короткого периода времени.

В Королевских воздушных силах Великобритании напомнили, что они осуществляют миссию в Румынии с 2014 года. Она является частью мероприятий по поддержке безопасности НАТО.

Перехваты роSSийских бомбардировщиков военно-воздушными силами НАТО в последние годы участились. Подобные вылеты навстречу роSSийской авиации, которая осуществляет провокационные вторжения или приближения к воздушному пространству Альянеса, возобновились после длительного периода затишья, наступившего после окончания холодной войны.


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