В Конгрессе США поддержали выделение Украине $250 млн на усиление безопасности в 2019

Проект закона должен быть поддержан Сенатом и передан на подпись президенту США.

Палата представителей Конгресса США поддержала выделение Украине 250 млн долларов на усиление безопасности в 2019 году, сообщает пресс-служба посольства Украины в США .

"Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о "Бюджете США на 2019 на нужды национальной обороны". Сумма средств, которая выделяется Министерству обороны США для предоставления безопасности помощи Украине, определена в объеме 250 млн долларов. Из указанной суммы 50 млн долларов должно быть направлено на летальные виды вооружений", - говорится в сообщении.

В документ также включены основные положения проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", который предусматривает помощь Украине в усилении собственных возможностей по защите от кибератак.

В частности, Государственному департаменту США поручается представить в Конгресс доклад о состоянии сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности с целью поиска новых направлений такого взаимодействия и поддержки.

В дальнейшем проект закона о "Бюджете США на 2019 на нужды национальной обороны" должен быть поддержан Сенатом и передан на подпись Президенту США .