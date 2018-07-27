В Украине отключение аналогового ТВ могут перенести

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания может отсрочить отключение аналогового сигнала по всей Украине еще на месяц-два вместо запланированной даты — 1 сентября, если после отключения аналогового сигнала с 1 августа в Киеве и Кировоградской области будут выявлены проблемы с запуском цифрового вещания.

Об этом УНИАН сообщил ответственный секретарь Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Александр Ильяшенко.