В Украине отключение аналогового ТВ могут перенести
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания может отсрочить отключение аналогового сигнала по всей Украине еще на месяц-два вместо запланированной даты — 1 сентября, если после отключения аналогового сигнала с 1 августа в Киеве и Кировоградской области будут выявлены проблемы с запуском цифрового вещания.
Об этом
«Наше видение — необходимо начинать этот процесс. Киев и Кировоградская область четко покажут с 1 августа какие есть проблемы с запуском. Возможен даже небольшой перенос даты отключения с 1 сентября, но это уже не может быть на год. Не более, чем на месяц», — сказал он. По словам Ильяшенко, самая большая проблема существует с обеспечением тюнеров для жителей сельской местности.
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