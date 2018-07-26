В мэрии Конотопа подрались сторонники и оппоненты мэра: 50 задержанных (обновлено)

Во время столкновений пострадали четверо полицейских.

В Конотопе Сумской области во время заседания горсовета возник конфликт между сторонниками действующего мэра и его оппонентами. Во время столкновений пострадали четверо правоохранителей, 50 участников драки доставлены в отдел полиции.

Об этом информирует пресс-служба ГУ НП в Сумской области.

Поскольку на заседании присутствовали горожане и общественные активисты, работники полиции установили границу между противоборствующими сторонами, чтобы не допустить столкновений и жертв среди граждан.

"В результате правоохранителям пришлось принять превентивные меры и вывести из зала 50 наиболее активных нарушителей порядка и доставить их в полицию. Во время столкновений пострадали четверо полицейских", - говорится в сообщении.

На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Конотопского отдела полиции, сотрудники следственного управления областной полиции и прокуратуры.

После проведения первоочередных мероприятий действиям участников конфликта будет дана правовая оценка.

Обновление. По данным издания 05447.com, в Конотопе депутаты сорвали сессию и пытались проголосовать отставку мэра.

"В сессионном зале начался хаос. Мэр объявил перерыв, а большинство депутатов перешла в малый зал, чтобы провести собственное заседание. Но договориться между собой они не смогли. Решение о досрочном прекращении полномочий мэра не было поддержано", - говорится в сообщении.

Издание напоминает, что это уже третья попытка провести пленарное заседание без мэра и секретаря. Предыдущие две мэр назвал незаконными, а проекты решений не вступили в силу.

Ранее сообщалось, что черновицкий горсовет отправил в отставку мэра Каспрука.