Боевики обстреляли шламонакопитель Торецкого фенолзавода, - СЦКК

Специалисты пока не могут оценить масштабы повреждений.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила об обстреле боевиками шламонакопителя промышленных отходов химпроизводства Торецкого фенольного завода в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Фейсбуке.

Отмечается, что представители СЦКК 25 июля обнаружили разрыв артиллерийского боеприпаса в чаше шламонакопителя.

Специалисты пока не могут оценить масштабы повреждения объекта. При этом не исключено, что взрывной волной могли быть повреждены стены чаши.

"В таком случае это может привести к попаданию ядовитой жидкости в грунтовые воды и в дальнейшем в реку Кривой Торец, что повлечет масштабную экологическую катастрофу на территории области", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

В СЦКК напомнили, что обе стороны взяли на себя письменные обязательства по соблюдению режима прекращения огня в районе проведения аварийно-восстановительных работ по укреплению шламонакопителя с 10 июля по 1 августа 2018 года.

Напомним, прифронтовой Торецк часто попадает под обстрелы со стороны боевиков. Так, в мае несколько снарядов попало в здание туберкулезного и психоневрологического диспансеров. Также обстрелы часто приводят к остановке Донецкой фильтровальной станции.