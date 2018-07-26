Глава Подольского района Киева уволился

По неофициальной информации, он станет новым заместителем Кличко.

Глава Подольского района Киева уволился
Фото: podil.kievcity.gov.ua

Президент Петр Порошенко 26 июля уволил с должности председателя Подольской районной государственной администрации Киева Валентина Мондриевского и назначил вместо него Виктора Смирнова.

Об этом говорится в распоряжениях президента №112/2018-рп и №113/2018-рп.

По данным агентства "Украинские новости", Мондриевский идет на повышение и будет назначен заместителем председателя Киевской городской государственной администрации вместо Анны Старостенко.

Старостенко находится в декретном отпуске со 2 июня 2017 года.

Мондриевский занимал должность председателя райадминистрации с 2014 года и был уволен на основании поданного заявления. Он отказался комментировать информацию о повышении, но и не опроверг ее.

Смирнов приступит к обязанностям главы Подольского района Киева с 27 июля. Он работает в Подольской РГА с января 2015 года.

До этого был помощником министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (в 2013-2014), помощником министра обороны и директором департамента международного оборонного сотрудничества (в 2008-2013), заместителем руководителя протокола премьер-министра (2005-2006) и начальником управления протокольных и массовых мероприятий Днепропетровской областной государственной администрации (2000-2005).


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