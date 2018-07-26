СБУ установила 80 "вагнеровцев", погибших в февральском бою американцами в Сирии

Первую часть досье наемников обнародовали в четверг.

Фото: flickr СБУ
Фото: flickr СБУ
Фото: flickr СБУ
Фото: flickr СБУ
Фото: flickr СБУ
Фото: flickr СБУ
Фото: flickr СБУ
Фото: flickr СБУ
Фото: flickr СБУ
Фото: flickr СБУ
Фото: flickr СБУ
Фото: flickr СБУ
Фото: flickr СБУ
Фото: flickr СБУ
Фото: flickr СБУ
Фото: flickr СБУ
Фото: flickr СБУ
Фото: flickr СБУ

Служба безопасности Украины утверждает, что в бою в районе сирийского города Дейр-эз-Зор 7 февраля погибли не меньше 80 наемников "ЧВК Вагнера", воевавших на стороне сирийской армии.

Об этом говорится на сайте СБУ.

"Сегодня мы публикуем первую часть имеющейся и проверенной СБУ информации, а именно персональные данные сорока погибших, тридцати раненых, а также «досье» в отношении иностранных граждан - участников этих событий", - приводятся в свообщении слова аппарата главы СБУ Игоря Гуськова.

СБУ утверждает, что эта информация в РоSSии засекречена, и чтобы скрыть большое количество одномоментных потерь, роSSийские спецслужбы "равномерно распыляют" их для создания виидимости, будто бы наемники погибли в разное время.

Среди воевавших в Сирии "вагнеровцев" были не только россияне, но и боевики из Беларуси, Казахстана, Молдовы, Армении, Узбекистана. Информация о них передана в соответствующие органы этих стран.

Напомним, 7 февраля в Сирии проправительственные вооруженные формирования атаковали штаб "Сирийских демократических сил" (SDF), в котором находились американские советники. В ответ возглавляемая США коалиция нанесла удар, в ходе которого погибли более сотни человек. Как выяснилось, под авиаудар попали роSSийские наемники, которые оказались в районе селения Хишам, где они пытались захватить нефтяное месторождение.

Минобороны РФ отвергает сведения о погибших при авиаударе россиянах. В ведомстве утверждают, что роSSийских военнослужащих в районе инцидента не было, а «местные ополченцы» действовали без согласования с роSSийским командованием.


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