"Туристы рискуют вернуться к практике начала "нулевых", когда получение виз становилось незабываемым квестом".

В РоSSии собираются ввести обязательную аккредитацию компаний, управляющих визовыми центрами. Это может привести к их закрытию и появлению огромных очередей в консульствах, сообщила в четверг "Интерфаксу" пресс-секретарь РоSSийского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Предложенные "Единой Россией " требования предполагают, что максимальная доля иностранного участия в уставном капитале компании не должна превышать 20%. Однако сегодня в РоSSии работают исключительно иностранные управляющие визовыми сервисными центрами: VFS Global, GVCW, VMS, BLS, TLS, Pony Express.

"Критерии выдачи аккредитации сейчас таковы, что ни один из действующих операторов ВЦ получить ее не сможет. Как минимум, по одному пункту - доля иностранного участия в уставном капитале - ни одна из них не пройдет предлагаемую аккредитацию МИД . Всем иностранным дипмиссиям в РоSSии придется либо срочно менять сервис-провайдеров, либо приостанавливать деятельность визовых центров", - отметила Тюрина.

Ни одна роSSийская фирма не сможет соответствовать всем требованиям законопроекта.

"Допустим, в качестве временного решения компания-держатель контракта с дипмиссией могла бы передать оперативное управление СВЦ, включая сбор персональных данных заявителей, некому субподрядчику - роSSийскому юрлицу. Допустим, за короткое время это юрлицо могло бы открыть 20 филиалов в разных городах и получить необходимые сертификаты соответствия закону 152-ФЗ, что уже из области фантастики. Но откуда у этого юрлица вдруг возьмется трехлетний опыт работы в сфере оказания визовых услуг?", - сказала Тюрина.

"Посольствам и консульствам будет проще закрыть визовые центры в РоSSии, чем найти подрядчиков, отвечающих новым требованиям закона. А визы будут оформлять по старинке - в собственном визовом отделе, часто единственном на всю огромную страну. А значит, и туристы, и туроператоры рискуют вернуться к практике начала "нулевых", когда получение виз всякий раз становилось незабываемым квестом", - добавила она.

Визовый центр – это посредник, принимающий документы на визу и отправляющий их на рассмотрение в посольство или консульство.