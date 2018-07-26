В Житомирской области объявили год Бандеры

110-летнюю годовщину со дня его рождения отметят за счет налогоплательщиков.

Депутаты Житомирского областного совета в четверг, 26 июля, проголосовали за то, чтобы объявить 2019-й год годом Степана Бандеры.

Об этом говорится на сайте облсовета.

Проект решения в январе 2018 года подготовил председатель фракции ВО "Свобода" Сидор Кизин.

Решение предполагает разработку плана мероприятий по празднованию в области 110-летия со дня рождения идеолога украинского национального движения ХХ века Степана Бандеры с финансирование из областного бюджета.

Кроме этого, областные депутаты поддержали решение горсовета Житомира установить памятник Бандере на месте бывшего бюста Карла Маркса.

Как отмечает "Житомир.info", проект приняли голосами 37 депутатов из 59 присутствовавших. Не поддержали решение в полном составе "Оппозиционный блок" и "Укроп", четыре депутата от "Батькивщины" и два от "Народной партии".