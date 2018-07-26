Украина направила в Швецию самолет ГосЧС для борьбы с лесными пожарами

Около 40 активных пожаров продолжаются в регионах Евлеборг, Даларна и Емтланд, их число увеличивается.

Украина направила в Швецию самолет ГосЧС для борьбы с лесными пожарами
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Украина направила самолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям для помощи в ликвидации лесных пожаров в Швеции.

Такое решение было принято на заседании правительства в четверг, сообщается на сайте МВД.

"Вчера в 22:30 мы получили срочный запрос о помощи в ликвидации лесных пожаров в Швеции от Евроатлантического координационного центра по реагированию на катастрофы. Предлагаю привлечь имеющуюся в распоряжении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям авиационную технику", - сказал первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой.

Отмечается, что в Швецию направлен самолет АН-32 (п) и восемь человек личного состава ГосЧС.

В последние несколько недель Швеция пережила необычно жаркую погоду без осадков, что привело к лесным пожарам. В настоящее время около 40 активных пожаров продолжаются в регионах Евлеборг, Даларна и Емтланд, их количество постоянно увеличивается. Три крупнейшие пожара покрывают более 20 гыс. гектаров.

Напомним, из-за жары крупные пожары возникли в нескольких странах Европы. Международной помощи в тушении огня на этой неделе просила Латвия. Лесные пожары в Греции уже привели к гибели более 77 человек.


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