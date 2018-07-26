На пикете под Министерством обороны в Киеве мужчина совершил самоподжог

Самоубийцу повалили на землю и сбили пламя, он в "скорой".

Фото: facebook/Sergiy Tsyhipa Фото: facebook/Sergiy Tsyhipa Фото: facebook/Sergiy Tsyhipa Фото: facebook/Sergiy Tsyhipa Фото: facebook/Sergiy Tsyhipa

В Киеве возле Министерства обороны на Воздухофлотском проспекте доброволец облил себя горючим веществом и поджег. Как сообщает Zik, пострадавший - доброволец АТО Сергей Ульянов.

На видео мужчина в военной форме облил себя горючим веществом и поджег. Сразу после возгорания его повалили на землю и потушили пламя огнетушителем. Сейчас пострадавшему оказывают помощь врачи "скорой".

По данным СМИ , Ульянов в течение двух лет добивается от Минобороны признания равных прав добровольцев с участниками боевых действий. Раньше он с единомышленниками устраивал под стенами министерства голодовку.

"Закончилось все тем, что ребят отправили как военнослужащих на военно-врачебную комиссию в госпиталь. Там нас списали по всем старым болячками, у кого были контузии и прочее. За это время командующий силами специальной операции Лунев нас перевел непонятными указами в личное распоряжение и после прохождения ВВК, меня за один день раз выгнали", - сказал Ульянов

По его словам, с ним не рассчитались и намеренно не выдали необходимых документов.

Напомним, в мае этого года попытку самосожжения пытался совершить мужчина в Луцке.