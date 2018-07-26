Кабмин назначил новых заместителей министра финансов вместо Марченко и Буцы (обновлено)

Буца остался в правительстве на должности уполномоченного по вопросам госдолга.

Кабинет Министров назначил заместителями министра финансов Сергея Верланова и Юрия Джигиря. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правления в четверг, пишут "Украинские новости".

Верланов будет заниматься налоговой и таможенной политикой, реформой Государственной фискальной службы и таможенной службы, финансовыми расследованиями.

16 июля Юрий Джигирь и Сергей Верланов подали декларации как кандидаты на должности заместителя министра финансов.

Согласно декларации Джигиря, он является конечным бенефициаром общества с ограниченной ответственностью "Фиско Информ" и в прошлом году задекларировал 2 млн гривен дохода от занятия предпринимательской деятельностью.

Согласно декларации Верланова за 2017 год, он работает по совместительству главным юристом в юридической фирме "Саенко Харенко".Заработная плата Верланова, полученная по совместительству, в 2017 году составила 2 млн гривен.

С 7 июня после увольнения министра Александра Данилюка Минфин возглавила Оксана Маркарова. Заместители министра Сергей Марченко и Юрий Буца решили также покинуть министерство вместе с Данилюком и подали в отставку.

В четверг правительство уволило их, отмечает "Интерфакс-Украина". Но при этом Буца назначен правительственным уполномоченным по вопросам управления государственным долгом. Эта должность была вакантной с июля 2016 года, когда уволили Виталия Лисовенко.